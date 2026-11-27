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Flydubai подтвердила возобновление рейсов в Израиль с 3 декабря
Flydubai подтвердила возобновление рейсов в Израиль с 3 декабря - 27.11.2026, ПРАЙМ
Flydubai подтвердила возобновление рейсов в Израиль с 3 декабря
Авиакомпания Flydubai подтвердила возобновление рейсов в Израиль с 3 декабря, об этом сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:44+0300
2026-11-27T10:44+0300
2026-11-27T10:44+0300
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ДУБАЙ (ОАЭ), 27 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai подтвердила возобновление рейсов в Израиль с 3 декабря, об этом сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
Рейсы между Дубаем и Израилем были приостановлены 30 сентября после нападения на пилота с ножом. Накануне на сайте авиакомпании появилось предложение купить билеты на рейсы в Израиль с 3 декабря.
"После получения одобрения соответствующих органов Flydubai возобновит прямые рейсы между международным аэропортом Дубая (DXB) и международным аэропортом "Бен-Гурион" (TLV) в Тель-Авиве с 3 декабря 2026 года. Рейсы доступны для бронирования через каналы Flydubai", - сказал собеседник агентства.
Самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии.
Второй пилот, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, который ранее работал в авиакомпании Oman Air и был отстранен от полетов из-за радикальных взглядов, обвиняется в попытке теракта. По данным генпрокуратуры ОАЭ, он напал на командира воздушного судна с применением штатного аварийного топора и попытался получить контроль над авиалайнером.
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бизнес, израиль, дубай, тель-авив, flydubai
Бизнес, ИЗРАИЛЬ, Дубай, Тель-Авив, Flydubai
ДУБАЙ (ОАЭ), 27 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai подтвердила возобновление рейсов в Израиль с 3 декабря, об этом сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
Рейсы между Дубаем и Израилем были приостановлены 30 сентября после нападения на пилота с ножом. Накануне на сайте авиакомпании появилось предложение купить билеты на рейсы в Израиль с 3 декабря.
"После получения одобрения соответствующих органов Flydubai возобновит прямые рейсы между международным аэропортом Дубая (DXB) и международным аэропортом "Бен-Гурион" (TLV) в Тель-Авиве с 3 декабря 2026 года. Рейсы доступны для бронирования через каналы Flydubai", - сказал собеседник агентства.
Самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии.
Второй пилот, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, который ранее работал в авиакомпании Oman Air и был отстранен от полетов из-за радикальных взглядов, обвиняется в попытке теракта. По данным генпрокуратуры ОАЭ, он напал на командира воздушного судна с применением штатного аварийного топора и попытался получить контроль над авиалайнером.