https://1prime.ru/20261127/formaty-875645297.html
Названы самые часто посещаемые форматы общественного питания в России
Названы самые часто посещаемые форматы общественного питания в России - 27.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые часто посещаемые форматы общественного питания в России
Столовые и кафе-зоны ритейлеров стали самыми часто посещаемыми форматами общественного питания в России, при этом кафе и рестораны занимают наибольшую долю... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T21:32+0300
2026-11-27T21:32+0300
2026-11-27T21:32+0300
бизнес
"вкусно - и точка"
burger king
додо пицца
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875645297.jpg?1795804370
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Столовые и кафе-зоны ритейлеров стали самыми часто посещаемыми форматами общественного питания в России, при этом кафе и рестораны занимают наибольшую долю товарооборота в денежном выражении, рассказали РИА Новости в аналитической компании ICMR.
"В третьем квартале 2026 самыми часто посещаемыми ХоРеКа каналами стали столовые и кафе-зоны ритейла, а самими большими по количеству посетителей остаются кафе/рестораны и топ 4 QSR (ресторан быстрого обслуживания - ред.)", - говорится в исследовании, основанном на данных HoReCa-панели ICMR, в которую входят 5 тысяч человек в возрасте от 16 до 69 лет. Аналитики изучали электронные чеки за покупки еды и напитков.
По итогам третьего квартала 2026 года россияне посещали столовые в среднем 8,8 раза в месяц, а кафе-зоны в розничных магазинах - 7,3 раза. Для сравнения, кафе и рестораны посещали 4,9 раза в месяц, пекарни и кондитерские - также 4,9 раза, а рестораны быстрого питания из топ-4 сетей - "Вкусно и Точка", "Бургер Кинг", "Ростикс" и "Додо Пицца" - 4,3 раза.
При этом на кафе и рестораны пришлось 45% оборота рынка HoReCa в денежном выражении. Доля ресторанов быстрого питания составила 16%, столовых и пекарен - по 8%, кафе-зон ритейлеров - 7%.
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бизнес, "вкусно - и точка", burger king, додо пицца
Бизнес, "Вкусно - и точка", Burger King, Додо Пицца
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Столовые и кафе-зоны ритейлеров стали самыми часто посещаемыми форматами общественного питания в России, при этом кафе и рестораны занимают наибольшую долю товарооборота в денежном выражении, рассказали РИА Новости в аналитической компании ICMR.
"В третьем квартале 2026 самыми часто посещаемыми ХоРеКа каналами стали столовые и кафе-зоны ритейла, а самими большими по количеству посетителей остаются кафе/рестораны и топ 4 QSR (ресторан быстрого обслуживания - ред.)", - говорится в исследовании, основанном на данных HoReCa-панели ICMR, в которую входят 5 тысяч человек в возрасте от 16 до 69 лет. Аналитики изучали электронные чеки за покупки еды и напитков.
По итогам третьего квартала 2026 года россияне посещали столовые в среднем 8,8 раза в месяц, а кафе-зоны в розничных магазинах - 7,3 раза. Для сравнения, кафе и рестораны посещали 4,9 раза в месяц, пекарни и кондитерские - также 4,9 раза, а рестораны быстрого питания из топ-4 сетей - "Вкусно и Точка", "Бургер Кинг", "Ростикс" и "Додо Пицца" - 4,3 раза.
При этом на кафе и рестораны пришлось 45% оборота рынка HoReCa в денежном выражении. Доля ресторанов быстрого питания составила 16%, столовых и пекарен - по 8%, кафе-зон ритейлеров - 7%.