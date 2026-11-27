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Газохранилища в Чехии заполнены лишь на 67%, сообщили СМИ
Газохранилища в Чехии заполнены лишь на 67%, сообщили СМИ - 27.11.2026, ПРАЙМ
Газохранилища в Чехии заполнены лишь на 67%, сообщили СМИ
Газохранилища в Чехии заполнены лишь на 67%, что на 20 процентных пунктов меньше по сравнению с тем же периодом в минувшем году, сообщил в пятницу портал... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:16+0300
2026-11-27T14:16+0300
2026-11-27T14:16+0300
газ
чехия
европа
германия
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ПРАГА, 27 ноя - ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии заполнены лишь на 67%, что на 20 процентных пунктов меньше по сравнению с тем же периодом в минувшем году, сообщил в пятницу портал Novinky.
"Запасы газа в чешских хранилищах уменьшаются гораздо быстрее, чем год назад. Сейчас уровень запасов составляет лишь 67%. Год назад в этот же период он был на 20% выше. Из-за высоких рыночных цен трейдеры предпочитают использовать накопленный газ, а не покупать новый. Однако эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы газ может значительно подорожать", - говорится в сообщении.
Только в среду из резервуаров было извлечено 0,75% емкости, что стало вторым по скорости истощением запасов в Европе после Франции. В то же время в Чехию поступает меньше газа из-за рубежа. В последние дни поставки через Германию были более чем на 70% ниже, чем на рубеже октября и ноября.
Низкие резервы в Германии вызывают опасения по поводу значительного увеличения спроса на импорт на европейском рынке в случае суровой зимы.
Цены на газ резко выросли после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тогда транспортировка по ключевому морскому маршруту, Ормузскому проливу, практически прекратилась. Ранее по этому маршруту проходила пятая часть мирового объема торговли сжиженным природным газом.
В четверг на фондовой бирже в Европе газ продавался по 88 евро за мегаватт-час, что в три раза дороже, чем до военных действий на Ближнем Востоке.
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газ, чехия, европа, германия
Газ, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ
ПРАГА, 27 ноя - ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии заполнены лишь на 67%, что на 20 процентных пунктов меньше по сравнению с тем же периодом в минувшем году, сообщил в пятницу портал Novinky.
"Запасы газа в чешских хранилищах уменьшаются гораздо быстрее, чем год назад. Сейчас уровень запасов составляет лишь 67%. Год назад в этот же период он был на 20% выше. Из-за высоких рыночных цен трейдеры предпочитают использовать накопленный газ, а не покупать новый. Однако эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы газ может значительно подорожать", - говорится в сообщении.
Только в среду из резервуаров было извлечено 0,75% емкости, что стало вторым по скорости истощением запасов в Европе после Франции. В то же время в Чехию поступает меньше газа из-за рубежа. В последние дни поставки через Германию были более чем на 70% ниже, чем на рубеже октября и ноября.
Низкие резервы в Германии вызывают опасения по поводу значительного увеличения спроса на импорт на европейском рынке в случае суровой зимы.
Цены на газ резко выросли после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тогда транспортировка по ключевому морскому маршруту, Ормузскому проливу, практически прекратилась. Ранее по этому маршруту проходила пятая часть мирового объема торговли сжиженным природным газом.
В четверг на фондовой бирже в Европе газ продавался по 88 евро за мегаватт-час, что в три раза дороже, чем до военных действий на Ближнем Востоке.