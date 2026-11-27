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"Газпром" утвердил программу энергоэффективности ГТС до 2031 года

"Газпром" утвердил программу энергоэффективности ГТС до 2031 года - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" утвердил программу энергоэффективности ГТС до 2031 года

"Газпром" утвердил комплексную целевую программу энергоэффективности газотранспортных систем до 2031 года, рассказал заместитель начальника департамента... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:05+0300

2026-11-27T13:05+0300

2026-11-27T13:05+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" утвердил комплексную целевую программу энергоэффективности газотранспортных систем до 2031 года, рассказал заместитель начальника департамента компании Андрей Бронников. "Вчера управлением ПАО "Газпром" была утверждена комплексная целевая программа энергоэффективности газотранспортных систем, которая до 2031 года фиксирует все задачи, которые мы перед собой ставим. И энергетике в этой комплексной целевой программе отдается существенный роль", - сказал он, в ходе выступления на международном форуме "Газ России 2026". Бронников подчеркнул, что электроэнергетика и газовая отрасль очень тесно связаны. Он также отметил, что в последние полтора года в правовом регулировании электроэнергетики прошел цикл преобразований, и "Газпром" поддерживает эти изменения. Однако для Единой системы газоснабжения (ЕСГ), которая представляют собой единый производственный комплекс, включающий в себя объекты добычи, транспортировки, хранения, переработки газа и энергоснабжения, необходима донастройка регулирования, добавил Бронников. "Применительно к этим объектам нам нужна определенная донастройка - какие-то унифицированные четкие решения на определенный период или на весь срок деятельности", - заключил он.

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