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"Газпром" прорабатывает первые проекты газовой энергогенерации

"Газпром" прорабатывает первые проекты газовой энергогенерации - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" прорабатывает первые проекты газовой энергогенерации

"Газпром" прорабатывает первые проекты создания объектов газовой энергогенерации за счет переоборудования газотурбинных станций, подобное решение может покрыть... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:26+0300

2026-11-27T13:26+0300

2026-11-27T13:26+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" прорабатывает первые проекты создания объектов газовой энергогенерации за счет переоборудования газотурбинных станций, подобное решение может покрыть дефицит мощности, рассказал начальник управления компании Анатолий Шаповало. Шаповало во время выступления на международном форуме "Газ России 2026", рассказал, что в группе "Газпрома" на сегодняшний день существует возможность оперативного создания объектов генерации с большим потенциалом. По предварительным подсчетам, имеется около 100 ГВт мощности от недозагруженных электростанций для собственных нужд. "Особо решение - это по созданию газогенераций на базе переоборудования газоперекачивающих агрегатов в газотрурбинной электростанции. Эти мощности могут быть направлены на покрытие растущего дефицита мощности Юга, Центральной России, также обеспечить ту растущую потребность в мощностях для подключения центра обработки данных и других вычислительных каких-то мощностей", - сказал он. По его словам, использование мощностей газораспределительных станций возможно для создания новых объектов газогенерации на базе использования низконапорного газа на месторождениях с малодебетной добычей. Шаповало отметил, что в качестве основы под подобную газогенерацию могут выступить те агрегаты и системы, которые пошли под консервацию или ликвидацию. Он подчеркнул, что в настоящее время именно эта концепция - переоборудование газоперекачивающих агрегатов - прорабатывается. "Первоначально для проработки концепции мы вышли на министерство энергетики и "Системного оператора". Отработано несколько компрессорных станций общей мощностью примерно в 400 МВт по агрегатам. Это площадки с существующими компрессорами, где имеется и инфраструктура, имеется газ, имеется топливная система", - рассказал он. Он подчеркнул, что все указанные компрессорные станции находятся в резерве, консервации или ликвидации. Шаповало уточнил, что на текущий момент совместно с Минэнерго РФ, "Системным оператором", "Россетями" и отраслевой ассоциацией "Совет рынка" создана рабочая группа и ведется проработка первых подобных проектов.

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газ, газпром, россети, "совет рынка"