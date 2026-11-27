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"Газпром межрегионгаз" прогнозирует рост уровня газификации в России

"Газпром межрегионгаз" прогнозирует рост уровня газификации в России - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром межрегионгаз" прогнозирует рост уровня газификации в России

"Газпром межрегионгаз" прогнозирует, что уровень газификации в стране по итогам ода может вырасти на 1,2 процентного пункта с 75,6% на начало года, рассказал... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:26+0300

2026-11-27T14:26+0300

2026-11-27T14:26+0300

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газпром

газпром межрегионгаз

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз" прогнозирует, что уровень газификации в стране по итогам ода может вырасти на 1,2 процентного пункта с 75,6% на начало года, рассказал глава компании Сергей Густов. "По предварительной оценке, уровень газификации на 1 января 2026 года был 75,6%. И думаю, что мы более 1% прибавим за 2026 год. По оценкам, 1,2% будет рост уровня газификации, это уже порядка 93% будет от стопроцентно технически возможной газификации", - сказал он на международном форуме "Газ России 2026". Следовательно, показатель увеличится примерно до 76,8%. Согласно государственной программе "Развитие энергетики", представленной в начале октября, по итогам года газификация ожидается на уровне 75,8%, по итогам 2027 года - на уровне 76,7%, 2028 года - 78,8%, а к концу 2029 года достигнет отметки в 80,4%. Густов заявлял РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре, что уровень газификации в России вырастет по итогам текущего года примерно на 0,8 процентного пункта, до 76,4%.

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