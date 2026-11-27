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"Газпром межрегионгаз" планирует поставить потребителям 260,3 млрд кубов газа

"Газпром межрегионгаз" планирует поставить потребителям 260,3 млрд кубов газа - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром межрегионгаз" планирует поставить потребителям 260,3 млрд кубов газа

"Газпром межрегионгаз" планирует поставить российским потребителям в 2026 году 260,3 миллиарда кубометров газа, следует из презентации главы компании Сергея... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:53+0300

2026-11-27T14:53+0300

2026-11-27T14:53+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз" планирует поставить российским потребителям в 2026 году 260,3 миллиарда кубометров газа, следует из презентации главы компании Сергея Густова. Согласно материалам, представленным на международном форуме "Газ России 2026", ожидаемый объем поставки газа потребителям в 2026 году по всей России прогнозируется на уровне 392,1 миллиарда кубометров. Из них 260,3 миллиарда кубометров приходится на поставки "Газпром межрегионгаза", еще 122,9 миллиарда кубометров - на независимых поставщиков напрямую, а также 8,9 миллиарда кубометров - на "Газпром" по договорам комиссии с "Газпром нефтью". Доли поставщиков газа в текущем году, согласно презентации, будут распределены следующим образом: на "Газпром межрегионгаз" придется 66,4% от всех поставок энергоносителя потребителям, на независимых поставщиков напрямую - 31,3%, на "Газпром" по договорам комиссии с "Газпром нефтью" - 2,3%. Как уточняется, ожидаемый рост поставок газа в России потребителям составит 0,9 процентного пункта от уровня 2025 года, при этом на поставки "Газпром межрегионгаз" придется рост в 0,8 процентного пункта. Также в презентации Густова представлен прогноз поставок на 2027-2029 годы, в котором планируется их ежегодное увеличение. Так, в следующем году ожидается, что россиянам будет поставлено в общей сложности 395,3 миллиарда кубометров газа, в 2028 году - 398,3 миллиарда, в 2029 году - 405,9 миллиарда кубометров. Поставки группой "Газпром межрегионгаз" также вырастут в 2027 году - до 263,1 миллиарда кубометров, в 2028 году - до 267,8 миллиарда, а в 2029 году - до 271,2 миллиарда кубометров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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