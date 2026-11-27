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В "Газпроме" рассказали о подорожании газа в Европе после отказа от СПГ
В "Газпроме" рассказали о подорожании газа в Европе после отказа от СПГ - 27.11.2026, ПРАЙМ
В "Газпроме" рассказали о подорожании газа в Европе после отказа от СПГ
Цены на природный газ в Европе продолжат рост после вступления в силу отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил заместитель начальника... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:33+0300
2026-11-27T15:33+0300
2026-11-27T15:33+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Цены на природный газ в Европе продолжат рост после вступления в силу отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус.
"С 1 января 2027 года Европа планирует полностью отказаться от российского сжиженного природного газа. На минуточку, это второй источник поставок СПГ в этот регион. Поэтому, скорее всего, сразу после вступления данного решения в силу цены на природный газ продолжат расти", - сказал он в ходе выступления на международном форуме "Газ России 2026".
Полоус отметил, что динамика изменения цен на газ на европейском рынке в текущем году напоминает динамику 2021 года.
Он также подчеркнул, что в результате "недостаточно продуманных решений европейских регуляторов и европейских политиков" страдают не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за высоких цен на природный газ.
По его словам, отказываясь от российского газа, европейцы вероятно, думали о чем-то прекрасном, вполне возможно, даже с параметрами 90-60-90. "И по иронии судьбы, эти параметры были достигнуты", - сказал он.
Как уточнил Полоус, всего за четыре года суммарное потребление газа в европейском регионе снизилось на 90 миллиардов кубометров в результате политики диверсификации, доля США в импорте СПГ составила 60%, а цены на энергоноситель в преддверии начала осенне-зимнего периода достигли 90 евро за МВт/ч (примерно 1 тысяча долларов за тысячу кубометров).
"Таким образом, мы можем наблюдать новый стандарт европейской газовой красоты, который сильно отличается от традиционных стандартов", - заключил он.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
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газ, европа, азиатско-тихоокеанский регион, сша, газпром, ес
Газ, ЕВРОПА, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, Газпром, ЕС
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Цены на природный газ в Европе продолжат рост после вступления в силу отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ), заявил заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус.
"С 1 января 2027 года Европа планирует полностью отказаться от российского сжиженного природного газа. На минуточку, это второй источник поставок СПГ в этот регион. Поэтому, скорее всего, сразу после вступления данного решения в силу цены на природный газ продолжат расти", - сказал он в ходе выступления на международном форуме "Газ России 2026".
Полоус отметил, что динамика изменения цен на газ на европейском рынке в текущем году напоминает динамику 2021 года.
Он также подчеркнул, что в результате "недостаточно продуманных решений европейских регуляторов и европейских политиков" страдают не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за высоких цен на природный газ.
По его словам, отказываясь от российского газа, европейцы вероятно, думали о чем-то прекрасном, вполне возможно, даже с параметрами 90-60-90. "И по иронии судьбы, эти параметры были достигнуты", - сказал он.
Как уточнил Полоус, всего за четыре года суммарное потребление газа в европейском регионе снизилось на 90 миллиардов кубометров в результате политики диверсификации, доля США в импорте СПГ составила 60%, а цены на энергоноситель в преддверии начала осенне-зимнего периода достигли 90 евро за МВт/ч (примерно 1 тысяча долларов за тысячу кубометров).
"Таким образом, мы можем наблюдать новый стандарт европейской газовой красоты, который сильно отличается от традиционных стандартов", - заключил он.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.