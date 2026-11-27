https://1prime.ru/20261127/glava-875641253.html

Глава VK рассказал о влиянии ИИ на бизнес

Глава VK рассказал о влиянии ИИ на бизнес - 27.11.2026, ПРАЙМ

Глава VK рассказал о влиянии ИИ на бизнес

Внедрение и развитие ИИ-агентов в дальнейшем приведет к появлению новых типов бизнесов и сервисов на стыке уже существующих отраслей, такое мнение выразил... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:46+0300

2026-11-27T18:46+0300

2026-11-27T18:46+0300

технологии

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875641253.jpg?1795794367

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Внедрение и развитие ИИ-агентов в дальнейшем приведет к появлению новых типов бизнесов и сервисов на стыке уже существующих отраслей, такое мнение выразил гендиректор VK Владимир Кириенко. "Будут интересные видоизменения и новые типы бизнесов и сервисов на стыке индустрии и отраслей", - сказал он о влиянии ИИ на бизнес, выступая на сессии конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). По мнению Кириенко, раньше крупные компании удерживали свою монополию в различных сервисах с помощью сложных программ. Сейчас же подход вайб-кодинга, когда программист использует ИИ, снижает барьеры для выхода новых продуктов. Он подчеркнул, что в настоящее время бизнес двигается в модель, когда не требуется огромная разработка для того, чтобы представить новый тип продукта. "Поэтому кажется, что рынок может быть сильно подвержен изменениям", - заключил он. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва