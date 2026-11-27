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Малайзия потребовала от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом

Малайзия потребовала от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом - 27.11.2026, ПРАЙМ

Малайзия потребовала от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом

Малайзийский регулятор связи потребовал от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом на YouTube, заявила заместитель министра связи страны Тео Ни... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:00+0300

2026-11-27T10:00+0300

2026-11-27T10:00+0300

технологии

малайзия

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google

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ДЖАКАРТА, 27 ноя — ПРАЙМ. Малайзийский регулятор связи потребовал от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом на YouTube, заявила заместитель министра связи страны Тео Ни Чин. "MCMC решила подать иск к Google не только ради возмещения ущерба, но и из-за трудозатрат сотрудников, вынужденных направлять сообщения в YouTube", — сказала она журналистам. По словам замминистра, система выявления противоправных материалов и реакция платформы на обращения оказались неудовлетворительными. В результате сотрудникам Малайзийской комиссии по связи и мультимедиа (MCMC) пришлось самостоятельно отслеживать публикации об азартных играх и направлять жалобы. Тео Ни Чин подтвердила, что судебные документы уже переданы юристам Google в Малайзии. Как сообщает агентство Bernama, с 1 января по 28 октября регулятор направил YouTube 74 703 сообщения, из которых 74 569, или 99,8%, касались азартных игр в интернете. MCMC объявила 25 ноября о двух исках к Google на общую сумму 600 миллионов ринггитов — около 146 миллионов долларов.

малайзия

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технологии, малайзия, youtube, google