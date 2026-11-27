https://1prime.ru/20261127/google-875616296.html
Малайзия потребовала от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом
Малайзия потребовала от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом - 27.11.2026, ПРАЙМ
Малайзия потребовала от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом
Малайзийский регулятор связи потребовал от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом на YouTube, заявила заместитель министра связи страны Тео Ни... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:00+0300
2026-11-27T10:00+0300
2026-11-27T10:00+0300
технологии
малайзия
youtube
google
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875616296.jpg?1795762812
ДЖАКАРТА, 27 ноя — ПРАЙМ. Малайзийский регулятор связи потребовал от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом на YouTube, заявила заместитель министра связи страны Тео Ни Чин. "MCMC решила подать иск к Google не только ради возмещения ущерба, но и из-за трудозатрат сотрудников, вынужденных направлять сообщения в YouTube", — сказала она журналистам. По словам замминистра, система выявления противоправных материалов и реакция платформы на обращения оказались неудовлетворительными. В результате сотрудникам Малайзийской комиссии по связи и мультимедиа (MCMC) пришлось самостоятельно отслеживать публикации об азартных играх и направлять жалобы. Тео Ни Чин подтвердила, что судебные документы уже переданы юристам Google в Малайзии. Как сообщает агентство Bernama, с 1 января по 28 октября регулятор направил YouTube 74 703 сообщения, из которых 74 569, или 99,8%, касались азартных игр в интернете. MCMC объявила 25 ноября о двух исках к Google на общую сумму 600 миллионов ринггитов — около 146 миллионов долларов.
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, малайзия, youtube, google
Технологии, МАЛАЙЗИЯ, YouTube, Google
ДЖАКАРТА, 27 ноя — ПРАЙМ. Малайзийский регулятор связи потребовал от Google возместить расходы на борьбу с опасным контентом на YouTube, заявила заместитель министра связи страны Тео Ни Чин.
"MCMC решила подать иск к Google не только ради возмещения ущерба, но и из-за трудозатрат сотрудников, вынужденных направлять сообщения в YouTube", — сказала она журналистам.
По словам замминистра, система выявления противоправных материалов и реакция платформы на обращения оказались неудовлетворительными. В результате сотрудникам Малайзийской комиссии по связи и мультимедиа (MCMC) пришлось самостоятельно отслеживать публикации об азартных играх и направлять жалобы. Тео Ни Чин подтвердила, что судебные документы уже переданы юристам Google в Малайзии.
Как сообщает агентство Bernama, с 1 января по 28 октября регулятор направил YouTube 74 703 сообщения, из которых 74 569, или 99,8%, касались азартных игр в интернете.
MCMC объявила 25 ноября о двух исках к Google на общую сумму 600 миллионов ринггитов — около 146 миллионов долларов.