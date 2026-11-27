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Госдолг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов

Госдолг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Госдолг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов

Государственный внешний и внутренний долг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:51+0300

2026-11-27T17:51+0300

2026-11-27T17:51+0300

финансы

мировая экономика

украина

запад

всу

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны. "По состоянию на 31 октября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9635,95 миллиарда гривен, или 211,64 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского минфина. Ведомство публикует такой документ в конце каждого месяца, подводя итоги предыдущего. По итогам сентября минфин оценивал госдолг Украины на уровне 212,6 миллиарда долларов. Уточняется, что внешний долг Украины составляет 166,73 миллиарда долларов - это 78,8% от общего государственного долга. На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов, Украина в следующем году собирается направить на финансирование ВСУ 108,3 миллиарда долларов. При этом замминистра финансов Украины Роман Ермолычев в сентябре заявил, что по подсчетам украинского минобороны стране на военные расходы понадобится еще больше - 175 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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финансы, мировая экономика, украина, запад, всу