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Госдолг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов
Госдолг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов - 27.11.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов
Государственный внешний и внутренний долг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T17:51+0300
2026-11-27T17:51+0300
2026-11-27T17:51+0300
финансы
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны.
"По состоянию на 31 октября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9635,95 миллиарда гривен, или 211,64 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского минфина. Ведомство публикует такой документ в конце каждого месяца, подводя итоги предыдущего. По итогам сентября минфин оценивал госдолг Украины на уровне 212,6 миллиарда долларов.
Уточняется, что внешний долг Украины составляет 166,73 миллиарда долларов - это 78,8% от общего государственного долга.
На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов, Украина в следующем году собирается направить на финансирование ВСУ 108,3 миллиарда долларов. При этом замминистра финансов Украины Роман Ермолычев в сентябре заявил, что по подсчетам украинского минобороны стране на военные расходы понадобится еще больше - 175 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, мировая экономика, украина, запад, всу
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины составил по итогам октября 211,64 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны.
"По состоянию на 31 октября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9635,95 миллиарда гривен, или 211,64 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского минфина. Ведомство публикует такой документ в конце каждого месяца, подводя итоги предыдущего. По итогам сентября минфин оценивал госдолг Украины на уровне 212,6 миллиарда долларов.
Уточняется, что внешний долг Украины составляет 166,73 миллиарда долларов - это 78,8% от общего государственного долга.
На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов, Украина в следующем году собирается направить на финансирование ВСУ 108,3 миллиарда долларов. При этом замминистра финансов Украины Роман Ермолычев в сентябре заявил, что по подсчетам украинского минобороны стране на военные расходы понадобится еще больше - 175 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.