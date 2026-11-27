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В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за лечение ребенка

В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за лечение ребенка - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за лечение ребенка

Родители, уплачивающие НДФЛ в размере 13%, могут вернуть до 19,5 тысячи рублей в год в качестве налогового вычета за лечение ребенка в платной клинике, однако... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T08:45+0300

2026-11-27T08:45+0300

2026-11-27T08:55+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Родители, уплачивающие НДФЛ в размере 13%, могут вернуть до 19,5 тысячи рублей в год в качестве налогового вычета за лечение ребенка в платной клинике, однако при дорогостоящем лечении общий лимит соцвычетов в 150 тысяч рублей не применяется и вычет считается со всей суммы расходов, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР). Парламентарий отметил, что родители, чьи дети лечились в платной клинике, не всегда знают, что часть расходов можно вернуть через налоговый вычет. По его словам, если человек платит НДФЛ в размере 13%, расходы на лечение ребенка позволяют вернуть часть налога. При повышенной ставке НДФЛ возврат может быть больше. "С 2024 года общий лимит социальных вычетов - 150 тысяч рублей в год. С этой суммы при ставке 13% можно вернуть до 19,5 тысячи рублей. Отдельного лимита на лечение ребенка нет - оно входит в те же 150 тысяч рублей. Например, если потратить 100 тысяч рублей на свое лечение и 80 тысяч рублей на лечение ребенка, к вычету примут только 150 тысяч рублей из 180 тысяч рублей. Исключение - дорогостоящее лечение: лимит не применяется, вычет считают со всей фактической суммы", - объяснил Селезнев. Депутат напомнил, что в 2026 году еще можно вернуть налог за лечение, оплаченное в 2023, 2024 и 2025 годах, однако стоит учитывать, что по расходам за 2023 год действует прежний лимит в 120 тысяч рублей, а за 2024 и 2025 годы - 150 тысяч рублей. "Вы можете вернуть деньги за лечение своего ребенка до 18 лет, если он учится очно - до 24 лет. Вычет распространяется и на подопечных при соблюдении установленных законом условий. Если у вас нет доходов, облагаемых НДФЛ, к которым можно применить социальный вычет, вернуть налог не получится. Например, самозанятость или работа ИП на упрощенке сами по себе права на такой вычет не дают", - отметил он. Селезнев подчеркнул, что оформить налоговый вычет можно тремя способами: через работодателя, не дожидаясь окончания года, через налоговую по декларации 3-НДФЛ по окончании года, либо упрощенно - без декларации и документов, если клиника передала сведения в ФНС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , госдума, лдпр, фнс россии