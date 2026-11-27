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В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ ближе к 10% к концу 2027 года

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ ближе к 10% к концу 2027 года - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ ближе к 10% к концу 2027 года

Банк России при устойчивом движении инфляции к 4%, снижении инфляционных ожиданий и исполнении бюджетного плана может снизить ключевую ставку ближе к 10% к... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:36+0300

2026-11-27T11:36+0300

2026-11-27T11:38+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России при устойчивом движении инфляции к 4%, снижении инфляционных ожиданий и исполнении бюджетного плана может снизить ключевую ставку ближе к 10% к концу 2027 года, такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В октябре ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил тогда, что она останется неизменной и по итогам декабрьского заседания. "При устойчивом движении инфляции к 4%, снижении инфляционных ожиданий и исполнении бюджетного плана экономически обоснованным ориентиром к концу 2027 года я вижу ключевую ставку на уровне 11–12% и даже допускаю ее снижение ближе к 10%", - сказал Аксаков в интервью журналу "Эксперт". По его словам, Центробанк держит ситуацию под контролем, но снижение инфляции идет не так быстро, как многим участникам рынка хотелось бы. При этом отвечая на вопрос о том, повлияют ли параметры нового бюджета на траекторию ключевой ставки и курс рубля в следующем году, Аксаков отметил, что они создают предпосылки для снижения ключевой ставки. "Бюджетная консолидация будет сдерживать спрос. Но в то же время рост дефицита бюджета может замедлить снижение ставки. Важно, насколько бюджет увеличивает спрос относительно производственных возможностей экономики. Чем эта разница будет меньше, тем быстрее ЦБ сможет снижать ставку", - добавил глава думского комитета. Также он считает что на курс рубля будет влиять снижение цены отсечения по нефти до 50 долларов в бюджетном правиле. "Чем ниже эта планка, тем больше нефтегазовых доходов Минфин направляет на скупку иностранной валюты на рынке, и меньше зависит от колебаний нефтяных цен на мировом рынке. А колебания могут быть большими, поэтому это разумная мера", - уточнил Аксаков. Но спрос на валюту неизбежно ослабляет рубль. В свою очередь слабый рубль удорожает импорт, добавил он. "Однако умеренное ослабление рубля до уровня около 90 за доллар не будет сильно разгонять цены, зато поможет сделать экспорт отечественных товаров за рубеж более конкурентоспособным. Уже долгое время рубль очень крепкий, и это создает экспортерам трудности", - отметил Аксаков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, анатолий аксаков, банк россии, госдума, минфин