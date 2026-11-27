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В Госдуме предложили создать отдельные чарты для ИИ-треков

В Госдуме предложили создать отдельные чарты для ИИ-треков - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать отдельные чарты для ИИ-треков

Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов (ЛДПР) предложил создать отдельные музыкальные чарты для треков,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T23:16+0300

2026-11-27T23:16+0300

2026-11-27T23:16+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов (ЛДПР) предложил создать отдельные музыкальные чарты для треков, сгенерированных нейросетями, чтобы защитить творчество артистов. "ЛДПР выступает за создание отдельных чартов для ИИ-треков, чтобы их можно было исключить из рекомендаций и добавить маркировку для отделения нейросетевого творчества - это поможет сохранить честную конкуренцию на рынке и даст слушателям право осознанно выбирать, что именно они хотят слушать", - сказал Шатунов РИА Новости. Он рассказал, что в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Искусственный интеллект и музыкальная индустрия: правовые вызовы и подходы к законодательному регулированию" обсуждались меры по лицензированию музыкальных произведений для обучения нейросетей, маркировке ИИ-контента, защите авторских прав и справедливым отчислениям авторам за прослушивания. "По итогам встречи было предложено создать постоянно действующую рабочую группу, в рамках которой совместно с российскими технологическими компаниями и представителями музыкальной индустрии будут прорабатываться конкретные законодательные решения", - добавил он. Шатунов сообщил, что в их числе разработка добровольного "Кодекса этики" музыкальных лейблов и стриминговых платформ для ограничения ИИ-треков и защиты площадок от перенасыщения однотипным сгенерированным контентом. "Кроме этого предлагается провести полный анализ сервисов на наличие нейросетевых композиций и отделить их от основного творчества артистов", - уточнил депутат.

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бизнес, россия, технологии, госдума