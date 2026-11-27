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В России заработает новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам
В России заработает новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам - 27.11.2026, ПРАЙМ
В России заработает новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам
Новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам заработает в России с 1 декабря, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T00:28+0300
2026-11-27T00:28+0300
2026-11-27T00:28+0300
бизнес
туризм
россия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам заработает в России с 1 декабря, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости.
В ГОСТе отмечается, что размещение и пребывание туристов в кемпинге или на кепм-стоянке, как правило, осуществляется на принципах самообслуживания. Территория таких зон должна быть обозначена, также должен быть обеспечен контроль доступа в целях безопасности.
В зоне кемпинга должны быть установлены санузлы в зависимости от вместимости кемпинга и уровня сервиса. Так, на каждые 10 благоустроенных для кемпинга участков необходимо установить по два туалета для женщин и мужчин. Рекомендуется также размещение душа и туалета для маломобильных граждан.
Жилая зона кемпингов должна быть удалена от зон активного отдыха. Кроме того, для таких туристических мест необходимо обеспечить стоянки и подъезды.
При этом стандарт не распространяется на палаточные лагеря и туристические стоянки.
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бизнес, туризм, россия
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам заработает в России с 1 декабря, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости.
В ГОСТе отмечается, что размещение и пребывание туристов в кемпинге или на кепм-стоянке, как правило, осуществляется на принципах самообслуживания. Территория таких зон должна быть обозначена, также должен быть обеспечен контроль доступа в целях безопасности.
В зоне кемпинга должны быть установлены санузлы в зависимости от вместимости кемпинга и уровня сервиса. Так, на каждые 10 благоустроенных для кемпинга участков необходимо установить по два туалета для женщин и мужчин. Рекомендуется также размещение душа и туалета для маломобильных граждан.
Жилая зона кемпингов должна быть удалена от зон активного отдыха. Кроме того, для таких туристических мест необходимо обеспечить стоянки и подъезды.
При этом стандарт не распространяется на палаточные лагеря и туристические стоянки.