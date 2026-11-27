https://1prime.ru/20261127/gost-875607028.html

В России заработает новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам

В России заработает новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам - 27.11.2026, ПРАЙМ

В России заработает новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам

Новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам заработает в России с 1 декабря, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:28+0300

2026-11-27T00:28+0300

2026-11-27T00:28+0300

бизнес

туризм

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875607028.jpg?1795728492

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам заработает в России с 1 декабря, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости. В ГОСТе отмечается, что размещение и пребывание туристов в кемпинге или на кепм-стоянке, как правило, осуществляется на принципах самообслуживания. Территория таких зон должна быть обозначена, также должен быть обеспечен контроль доступа в целях безопасности. В зоне кемпинга должны быть установлены санузлы в зависимости от вместимости кемпинга и уровня сервиса. Так, на каждые 10 благоустроенных для кемпинга участков необходимо установить по два туалета для женщин и мужчин. Рекомендуется также размещение душа и туалета для маломобильных граждан. Жилая зона кемпингов должна быть удалена от зон активного отдыха. Кроме того, для таких туристических мест необходимо обеспечить стоянки и подъезды. При этом стандарт не распространяется на палаточные лагеря и туристические стоянки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия