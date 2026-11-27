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ГТЛК просит суд взыскать 378 миллионов рублей с авиакомпании "Якутия"

ГТЛК просит суд взыскать 378 миллионов рублей с авиакомпании "Якутия" - 27.11.2026, ПРАЙМ

ГТЛК просит суд взыскать 378 миллионов рублей с авиакомпании "Якутия"

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) просит арбитражный суд Москвы взыскать более 378 миллионов рублей с авиакомпании "Якутия", говорится в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:47+0300

2026-11-27T16:47+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) просит арбитражный суд Москвы взыскать более 378 миллионов рублей с авиакомпании "Якутия", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 23 ноября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не уточняются. ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. "Якутия" входит в двадцатку крупнейших авиакомпаний России по перевозкам, сообщает ее сайт. Авиакомпания эксплуатирует парк воздушных судов, который включает в себя Boeing 737-700, Boeing 737-800, Bombardier Q300, Sukhoi Super Jet 100.

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