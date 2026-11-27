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ГТЛК поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 российской компании "КрасАвиа"
ГТЛК поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 российской компании "КрасАвиа" - 27.11.2026, ПРАЙМ
ГТЛК поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 российской компании "КрасАвиа"
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 в адрес российской компании "КрасАвиа", сообщает ГТЛК. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T17:23+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 в адрес российской компании "КрасАвиа", сообщает ГТЛК.
"ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) подписала договоры лизинга с российской авиакомпанией "КрасАвиа" на поставку 2 вертолетов Ми-8МТВ-1. Договоры заключены в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ГТЛК планирует принять воздушные суда на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" и передать борты авиаперевозчику в 2026-2027 годах.
Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.
Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность полета составляет до 715 километров.
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) поставит два вертолета Ми-8МТВ-1 в адрес российской компании "КрасАвиа", сообщает ГТЛК.
"ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) подписала договоры лизинга с российской авиакомпанией "КрасАвиа" на поставку 2 вертолетов Ми-8МТВ-1. Договоры заключены в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ГТЛК планирует принять воздушные суда на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" и передать борты авиаперевозчику в 2026-2027 годах.
Ми-8 - один из самых массовых многоцелевых вертолетов в мире, имеющий более 150 модификаций. Ми-8МТВ-1 применяются практически в любых климатических условиях. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.
Вертолеты могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Они увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий. Дальность полета составляет до 715 километров.