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ИИ помог каждому четвертому бизнесу сэкономить от 1 до 5 миллионов рублей

ИИ помог каждому четвертому бизнесу сэкономить от 1 до 5 миллионов рублей - 27.11.2026, ПРАЙМ

ИИ помог каждому четвертому бизнесу сэкономить от 1 до 5 миллионов рублей

Искусственный интеллект помог каждому четвертому бизнесу в России сэкономить от 1 до 5 миллионов рублей за последний год, говорится в исследовании "Сбера",... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T06:18+0300

2026-11-27T06:18+0300

2026-11-27T06:18+0300

технологии

финансы

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект помог каждому четвертому бизнесу в России сэкономить от 1 до 5 миллионов рублей за последний год, говорится в исследовании "Сбера", которое есть у РИА Новости. "Порядка 26,4% опрошенных представителей компаний оценили экономию от ИИ в сумму от 1 до 5 миллионов рублей на горизонте последних 12 месяцев", - сказано там. Еще 8% оценили экономию от внедрения ИИ в 5-10 миллионов рублей, а 6,9% - в 10-50 миллионов рублей. Более того, ИИ приносит компаниям не только экономию, но и дополнительную выручку. Так, 18,4 % сообщили о росте выручки на сумму от 1 до 5 миллионов, 11,5% - от 5 до 10 миллионов рублей, а 9,2% - от 10 до 50 миллионов рублей. "Эти показатели отражают два разных направления экономического эффекта: сокращение затрат на выполнение существующих операций и получение дополнительных доходов", - пояснили в "Сбере". Аналитики также выяснили, сколько компании потратили на ИИ. Так, почти каждый четвертый (24,1%) оценил расходы своих компаний на разработку ИИ в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а на внедрение - от 1 до 5 миллионов рублей. Почти для половины опрошенных (44,8%) наиболее распространенным способом расчета экономического результата стало сравнение расходов до и после внедрения технологии. "Сегодня компании применяют как прямые финансовые показатели, так и косвенные метрики эффективности. Однако для определения окупаемости нужно учитывать не только полученную экономию, но и совокупные расходы на разработку, внедрение и использование ИИ", - поясняет первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы