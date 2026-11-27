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ИИ можно делегировать 57,2% совокупного рабочего времени офисных сотрудников

ИИ можно делегировать 57,2% совокупного рабочего времени офисных сотрудников - 27.11.2026, ПРАЙМ

ИИ можно делегировать 57,2% совокупного рабочего времени офисных сотрудников

Искусственному интеллекту (ИИ) можно делегировать 57,2% совокупного рабочего времени офисных сотрудников, сообщили в "Сбере" в рамках форума AI Journey. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:42+0300

2026-11-27T13:42+0300

2026-11-27T13:42+0300

технологии

сбербанк

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Искусственному интеллекту (ИИ) можно делегировать 57,2% совокупного рабочего времени офисных сотрудников, сообщили в "Сбере" в рамках форума AI Journey. "В исследовании рассмотрели более 10 тысяч рабочих задач, характерных для 16 групп профессий. Выяснилось, что потенциально ИИ можно делегировать 57,2% совокупного рабочего времени офисных сотрудников. Речь идет, в частности, о подготовке документов, расчетах и обработке информации", - говорится в исследовании. Отмечается, что к 2035 году применение искусственного интеллекта в России может сэкономить почти 15% времени на решении офисных задач. "Однако не все задачи, которые способен выполнить ИИ, выгодно ему передавать. Необходимо учитывать стоимость работы нейросети и время, которое человек потратит на проверку результата", - уточняют аналитики исследования. С учетом развития технологий и скорости их внедрения аналитики рассчитали три сценария автоматизации офисного труда к 2035 году. В базовом сценарии использование ИИ позволит сэкономить 14,9% времени на решении офисных задач, в консервативном - 2,2%, в максимальном - 35,6%. "Компании смогут направить это время на решение более сложных задач, развитие продуктов и улучшение клиентского сервиса, уточняется в материалах", - сообщают в Сбере. Экономический эффект от автоматизации офисного труда в базовом сценарии к 2035 году может достичь 10,1 триллиона рублей в год, или около 4% ВВП России в ценах 2025 года. "С учетом инвестиций в развитие ИИ и вычислительной инфраструктуры эффект для ВВП может составить до 8,4%", - уточняют там. "Главный ресурс, который искусственный интеллект возвращает бизнесу, - время сотрудников. Но само по себе внедрение нейросетей еще не гарантирует роста эффективности. Для этого нужно пересматривать рабочие процессы, обучать людей взаимодействию с ИИ и выстраивать систему контроля качества", - прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, не менее важно понимать, на что будет направлено высвободившееся время: на развитие новых продуктов, улучшение клиентского сервиса или решение более сложных задач. "В конечном счете выиграют те компании, которые сумеют не просто автоматизировать привычную работу, а использовать технологии для создания дополнительной ценности", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, сбербанк