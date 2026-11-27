https://1prime.ru/20261127/ii-875637027.html
ИИ помогает готовиться к международным переговорам, заявил Дмитриев
ИИ помогает готовиться к международным переговорам, заявил Дмитриев - 27.11.2026, ПРАЙМ
ИИ помогает готовиться к международным переговорам, заявил Дмитриев
Искусственный интеллект (ИИ) помогает готовиться к международным переговорам, с помощью российских нейросетей можно готовить "геополитический прорыв", сообщил... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T16:22+0300
2026-11-27T16:22+0300
2026-11-27T16:22+0300
технологии
финансы
россия
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) помогает готовиться к международным переговорам, с помощью российских нейросетей можно готовить "геополитический прорыв", сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, искусственный интеллект помогает готовиться к переговорам", - сказал он.
Дмитриев пояснил, что можно загрузить данные в нейросеть и спросить, как будет выглядеть соглашение, например, дипломатическое. Также, продолжил спецпредставитель президента РФ, можно спросить у ИИ, как сделать так, чтобы это соглашение еще больше отражало российскую позицию, более аргументированно - и нейросеть напишет свои мысли.
"Это инструмент очень важный, и в том числе на основе наших моделей, именно российских моделей, можно решать не только вопросы практические - заказывать книги, суммировать какие-то, может быть, мысли, но действительно в том числе и готовить геополитический прорыв", - подчеркнул Дмитриев.
Однако он отметил, что нельзя полагаться только на нейросети: необходимо всегда проверять, роль человека крайне важна. Симбиоз ИИ и человеческих решений - это то, что позволит развивать подготовку к переговорам в правильном формате, подытожил Дмитриев.
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технологии, финансы, россия, кирилл дмитриев
Технологии, Финансы, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) помогает готовиться к международным переговорам, с помощью российских нейросетей можно готовить "геополитический прорыв", сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, искусственный интеллект помогает готовиться к переговорам", - сказал он.
Дмитриев пояснил, что можно загрузить данные в нейросеть и спросить, как будет выглядеть соглашение, например, дипломатическое. Также, продолжил спецпредставитель президента РФ, можно спросить у ИИ, как сделать так, чтобы это соглашение еще больше отражало российскую позицию, более аргументированно - и нейросеть напишет свои мысли.
"Это инструмент очень важный, и в том числе на основе наших моделей, именно российских моделей, можно решать не только вопросы практические - заказывать книги, суммировать какие-то, может быть, мысли, но действительно в том числе и готовить геополитический прорыв", - подчеркнул Дмитриев.
Однако он отметил, что нельзя полагаться только на нейросети: необходимо всегда проверять, роль человека крайне важна. Симбиоз ИИ и человеческих решений - это то, что позволит развивать подготовку к переговорам в правильном формате, подытожил Дмитриев.