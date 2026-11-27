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ИИ-агенты из России и Индии провели трансграничную сделку на платформе "Сбера"

ИИ-агенты из России и Индии провели трансграничную сделку на платформе "Сбера" - 27.11.2026, ПРАЙМ

ИИ-агенты из России и Индии провели трансграничную сделку на платформе "Сбера"

ИИ-агенты из России и Индии впервые сами провели трансграничную сделку на платформе "Сбера", группа "Фосагро" купила химические реагенты у индийского... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:47+0300

2026-11-27T12:47+0300

2026-11-27T12:47+0300

россия

индия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ИИ-агенты из России и Индии впервые сами провели трансграничную сделку на платформе "Сбера", группа "Фосагро" купила химические реагенты у индийского поставщика, сообщает банк. "Первая трансграничная сделка между ИИ-агентами компаний из России и Индии прошла на платформе "Сбера". "Фосагро" купила у индийского поставщика 100 тонн химического реагента для обогащения апатит-нефелиновой руды на сумму более 30 миллионов рупий", - говорится в пресс-релизе. Со стороны "Фосагро" сделку вел ИИ-агент в GigaNetwork - доверенной среде от "Сбера" для совершения сделок агент-к-агенту. А индийские партнеры использовали агента, разработанного крупнейшей индийской платформой разговорного и агентного генеративного ИИ для бизнеса и государственного сектора. В банке рассказали, как проходила сделка: ИИ-агент покупателя запрашивает у агента поставщика коммерческое предложение и согласовывает с ним цену, объем партии и другие условия поставки. Далее каждый агент проходит верификацию и действует в пределах полномочий, которые ему предоставила компания. А банковская идентификация и цифровая подпись позволяют участникам удостовериться, кто ведет переговоры и от чьего имени согласованы условия. "В России и Индии уже есть инфраструктура для расчетов в национальных валютах. Еще до первого платежа экспортеру нужно найти партнера и договориться об условиях поставки. ИИ-агенты могут упростить эту работу для малых и средних предприятий стран БРИКС", - отмечает первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин, его слова приводятся в сообщении.

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