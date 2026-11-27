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ИИ в России становится умнее, автономнее и дешевле, заявил Чернышенко
ИИ в России становится умнее, автономнее и дешевле, заявил Чернышенко - 27.11.2026, ПРАЙМ
ИИ в России становится умнее, автономнее и дешевле, заявил Чернышенко
Искусственный интеллект (ИИ) в России становится умнее, автономнее и дешевле, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T11:09+0300
2026-11-27T11:09+0300
2026-11-27T11:09+0300
технологии
россия
дмитрий чернышенко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875619319.jpg?1795766943
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) в России становится умнее, автономнее и дешевле, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"ИИ, действительно, становится и умнее, и автономнее, и, самое главное, дешевле", - сказал он, выступая на открытии дня форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
Он указал, что по некоторым оценкам, стоимость использования модели сопоставимого уровня в России за год снизилась.
"Когда снижается барьер доступа и увеличивается масштаб, это приводит к тому, что еще даже больше начинается это внедрение, использование, и рост бизнеса все меньше зависит от численности штата", - добавил он.
Также Чернышенко отметил, что в российском кабмине пытаются делегировать ИИ-агентам целые бизнес-процессы. "Пытаемся делать достаточно успешно", - уточнил он.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) в России становится умнее, автономнее и дешевле, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"ИИ, действительно, становится и умнее, и автономнее, и, самое главное, дешевле", - сказал он, выступая на открытии дня форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
Он указал, что по некоторым оценкам, стоимость использования модели сопоставимого уровня в России за год снизилась.
"Когда снижается барьер доступа и увеличивается масштаб, это приводит к тому, что еще даже больше начинается это внедрение, использование, и рост бизнеса все меньше зависит от численности штата", - добавил он.
Также Чернышенко отметил, что в российском кабмине пытаются делегировать ИИ-агентам целые бизнес-процессы. "Пытаемся делать достаточно успешно", - уточнил он.