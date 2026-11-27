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ИИ в России становится умнее, автономнее и дешевле, заявил Чернышенко

ИИ в России становится умнее, автономнее и дешевле, заявил Чернышенко - 27.11.2026, ПРАЙМ

ИИ в России становится умнее, автономнее и дешевле, заявил Чернышенко

Искусственный интеллект (ИИ) в России становится умнее, автономнее и дешевле, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:09+0300

2026-11-27T11:09+0300

2026-11-27T11:09+0300

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) в России становится умнее, автономнее и дешевле, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "ИИ, действительно, становится и умнее, и автономнее, и, самое главное, дешевле", - сказал он, выступая на открытии дня форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Он указал, что по некоторым оценкам, стоимость использования модели сопоставимого уровня в России за год снизилась. "Когда снижается барьер доступа и увеличивается масштаб, это приводит к тому, что еще даже больше начинается это внедрение, использование, и рост бизнеса все меньше зависит от численности штата", - добавил он. Также Чернышенко отметил, что в российском кабмине пытаются делегировать ИИ-агентам целые бизнес-процессы. "Пытаемся делать достаточно успешно", - уточнил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, дмитрий чернышенко