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Индекс Dow Jones завершил неделю ростом сильнейшим с марта 2022 года

Индекс Dow Jones завершил неделю ростом сильнейшим с марта 2022 года - 27.11.2026, ПРАЙМ

Индекс Dow Jones завершил неделю ростом сильнейшим с марта 2022 года

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов пятницы поднялись и также готовятся завершить неделю ростом, при этом у промышленного индекса Dow Jones... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T22:43+0300

2026-11-27T22:43+0300

2026-11-27T22:43+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы по итогам торгов пятницы поднялись и также готовятся завершить неделю ростом, при этом у промышленного индекса Dow Jones рост сильнейший с марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов пятницы промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,18% относительно предыдущего закрытия - до 50 774,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,31%, до 24 129,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,6%, до 7297,49 пункта. Торги в пятницу закрылись раньше на фоне Дня благодарения, прошедшего в четверг. За неделю Dow Jones вырос на 5,46%, что является лучшим результатом с марта 2022 года, когда показатель составлял 5,5%. Nasdaq Composite увеличился на 6,68%, а S&P 500 - на 5,6%. Индексы готовятся завершить неделю с лучшими показателями с апреля этого года (6,84%) и апреля 2025 года (5,7%) соответственно. "Инвесторы сочли, что распродажа, наблюдавшаяся в преддверии прошлой пятницы, была чрезмерной. Возможно, теперь начнется более плавный рост", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика компании Trade Nation Дэвида Моррисона (David Morrison). Акции разработчика искусственного интеллекта Anthropic по итогам торгов пятницы выросли на 10,98%, AMD поднялись на 4,46%, а Broadcom - на 3,82%. Бумаги Amazon подорожали на 3,96%, Meta Platforms (ее деятельность запрещена в РФ как экстремистская) и Oracle - на 3,13% и 3,4% соответственно.

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рынок, торги, индексы, dow jones, amd, broadcom, nasdaq composite