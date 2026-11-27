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Фондовые индексы Китая выросли рекордными за два года темпами

Фондовые индексы Китая выросли рекордными за два года темпами - 27.11.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Китая выросли рекордными за два года темпами

Основные фондовые индексы Китая - Shanghai Composite и Shenzhen Composite - поднялись в пятницу на 3,7% и 7,2% соответственно, что стало сильнейшим для них... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:19+0300

2026-11-27T12:19+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая - Shanghai Composite и Shenzhen Composite - поднялись в пятницу на 3,7% и 7,2% соответственно, что стало сильнейшим для них однодневным ростом с октября позапрошлого года, на ожиданиях господдержки рынка, южнокорейский KOSPI вырос на 4,3%, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 3,73%, до 3606,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 7,18%, до 2029,86 пункта. Для обоих индексов это сильнейший рост с 8 октября 2024 года. В то же время южнокорейский KOSPI увеличился на 4,34% относительно предыдущего закрытия, до 4915,68 пункта. Премьер-министр Госсовета Китая Ли Цян в пятницу председательствовал на заседании, на котором была подчеркнуто "жизненно важное значение" рынка капитала для общего экономического развития, а также обсуждались меры его поддержки. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Инвесторы также оценили макростатистику из Китая. Так, согласно официальной статистике, совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая за январь-октябрь выросла на 16%, аналитики ожидали роста на 16,4%. В январе-сентябре рост составлял 15,5%. В свою очередь южнокорейский министр финансов и экономики Ли Хен Иль в пятницу вновь заявил о готовности принять необходимые меры в зависимости от ситуации на рынке, сообщает агентство Рейтер. В понедельник KOSPI достиг в ходе торгов минимального уровня с января, а с начала ноября сократился более чем на 14%. На данный момент показатель находится примерно вдвое ниже достигнутого в июне исторического рекорда почти в 9,39 тысячи пунктов.

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рынок, торги, китай, kospi, shenzhen composite, госсовет