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Видео диалога Путина с индийским школьником об ИИ набирает популярность в Индии

Видео диалога Путина с индийским школьником об ИИ набирает популярность в Индии - 27.11.2026, ПРАЙМ

Видео диалога Путина с индийским школьником об ИИ набирает популярность в Индии

Видео разговора президента России Владимира Путина с 17-летним индийским школьником об искусственном интеллекте (ИИ) распространяется в индийских соцсетях. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:23+0300

2026-11-27T14:23+0300

2026-11-27T14:23+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Видео разговора президента России Владимира Путина с 17-летним индийским школьником об искусственном интеллекте (ИИ) распространяется в индийских соцсетях. Разговор состоялся после пленарного заседания конференции AI Journey в Москве. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пообщался с молодыми талантами из России, Казахстана и Индии. Школьник спросил, можно ли изучать математику с помощью ИИ через видео и игры. "Вы правы, но нужно уметь запоминать и учиться. Искусственный интеллект используется как помощник, но из-за него люди перестают думать самостоятельно. Не считаете ли вы, что зависимость от искусственного интеллекта представляет угрозу образовательному процессу?", - спросил Путин. Подросток ответил, что с ИИ нужно взаимодействовать, но не полагаться на него полностью. Сам школьник Раул Джон Аджу опубликовал в Instagram (принадлежит запрещенной корпорации Meta) селфи с Путиным, которое набрало более 30 тысяч лайков. "От создания моего первого видео в ванной в девять лет до селфи с президентом Путиным - даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что жизнь приведет меня сюда", - написал он. Аджу популяризирует искусственный интеллект, видео он начал снимать с девяти лет. Он основатель и технический директор стартапа в сфере ИИ.

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общество , технологии, россия, казахстан, москва, индия, владимир путин, касым-жомарт токаев, instagram, meta