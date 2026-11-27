https://1prime.ru/20261127/indija-875631903.html
Видео диалога Путина с индийским школьником об ИИ набирает популярность в Индии
Видео диалога Путина с индийским школьником об ИИ набирает популярность в Индии - 27.11.2026, ПРАЙМ
Видео диалога Путина с индийским школьником об ИИ набирает популярность в Индии
Видео разговора президента России Владимира Путина с 17-летним индийским школьником об искусственном интеллекте (ИИ) распространяется в индийских соцсетях. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:23+0300
2026-11-27T14:23+0300
2026-11-27T14:23+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Видео разговора президента России Владимира Путина с 17-летним индийским школьником об искусственном интеллекте (ИИ) распространяется в индийских соцсетях.
Разговор состоялся после пленарного заседания конференции AI Journey в Москве. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пообщался с молодыми талантами из России, Казахстана и Индии. Школьник спросил, можно ли изучать математику с помощью ИИ через видео и игры.
"Вы правы, но нужно уметь запоминать и учиться. Искусственный интеллект используется как помощник, но из-за него люди перестают думать самостоятельно. Не считаете ли вы, что зависимость от искусственного интеллекта представляет угрозу образовательному процессу?", - спросил Путин.
Подросток ответил, что с ИИ нужно взаимодействовать, но не полагаться на него полностью.
Сам школьник Раул Джон Аджу опубликовал в Instagram (принадлежит запрещенной корпорации Meta) селфи с Путиным, которое набрало более 30 тысяч лайков.
"От создания моего первого видео в ванной в девять лет до селфи с президентом Путиным - даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что жизнь приведет меня сюда", - написал он.
Аджу популяризирует искусственный интеллект, видео он начал снимать с девяти лет. Он основатель и технический директор стартапа в сфере ИИ.
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общество , технологии, россия, казахстан, москва, индия, владимир путин, касым-жомарт токаев, instagram, meta
Общество , Технологии, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, ИНДИЯ, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Instagram, Meta
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Видео разговора президента России Владимира Путина с 17-летним индийским школьником об искусственном интеллекте (ИИ) распространяется в индийских соцсетях.
Разговор состоялся после пленарного заседания конференции AI Journey в Москве. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пообщался с молодыми талантами из России, Казахстана и Индии. Школьник спросил, можно ли изучать математику с помощью ИИ через видео и игры.
"Вы правы, но нужно уметь запоминать и учиться. Искусственный интеллект используется как помощник, но из-за него люди перестают думать самостоятельно. Не считаете ли вы, что зависимость от искусственного интеллекта представляет угрозу образовательному процессу?", - спросил Путин.
Подросток ответил, что с ИИ нужно взаимодействовать, но не полагаться на него полностью.
Сам школьник Раул Джон Аджу опубликовал в Instagram (принадлежит запрещенной корпорации Meta) селфи с Путиным, которое набрало более 30 тысяч лайков.
"От создания моего первого видео в ванной в девять лет до селфи с президентом Путиным - даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что жизнь приведет меня сюда", - написал он.
Аджу популяризирует искусственный интеллект, видео он начал снимать с девяти лет. Он основатель и технический директор стартапа в сфере ИИ.