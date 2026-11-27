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Медианная оценка воспринимаемой инфляции в еврозоне выросла до 4,1%
Медианная оценка воспринимаемой инфляции в еврозоне выросла до 4,1% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Медианная оценка воспринимаемой инфляции в еврозоне выросла до 4,1%
Медианный показатель ощущаемой населением годовой инфляции в еврозоне в октябре поднялся до 4,1% с 3,6% в сентябре - максимума с июля 2024 года, следует из... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:31+0300
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мировая экономика
ецб
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Медианный показатель ощущаемой населением годовой инфляции в еврозоне в октябре поднялся до 4,1% с 3,6% в сентябре - максимума с июля 2024 года, следует из доклада Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам исследования. "В октябре медианный показатель воспринимаемой инфляции за предыдущие 12 месяцев вырос до 4,1% с 3,6% в сентябре и достиг самого высокого уровня с июля 2024 года", - говорится в релизе ЕЦБ. Показатель воспринимаемой инфляции представляет собой не фактические данные, а учитывает оценку потребителей, а именно, как она ими воспринимается. В свою очередь медианные инфляционные ожидания на следующий год в октябре выросли до 3,5% с 3,1% в сентябре. Медианные ожидания инфляции на ближайшие три года выросли до 3% с 2,9% в сентябре. Пятилетние инфляционные ожидания при этом сохранились на отметке предшествовавшего месяца и составили 2,5%, что остается максимальным значением с августа 2022 года, когда начался расчет этого показателя, согласно представленным ЕЦБ данным. Кроме того, ожидания роста доходов на следующий год сократились в октябре до 0,6% с 1,1% в сентябре - минимум с октября 2022 года, а роста расходов - остались на уровне 3,7%, сообщает ЕЦБ.
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мировая экономика, ецб
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Медианный показатель ощущаемой населением годовой инфляции в еврозоне в октябре поднялся до 4,1% с 3,6% в сентябре - максимума с июля 2024 года, следует из доклада Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам исследования.
"В октябре медианный показатель воспринимаемой инфляции за предыдущие 12 месяцев вырос до 4,1% с 3,6% в сентябре и достиг самого высокого уровня с июля 2024 года", - говорится в релизе ЕЦБ.
Показатель воспринимаемой инфляции представляет собой не фактические данные, а учитывает оценку потребителей, а именно, как она ими воспринимается.
В свою очередь медианные инфляционные ожидания на следующий год в октябре выросли до 3,5% с 3,1% в сентябре.
Медианные ожидания инфляции на ближайшие три года выросли до 3% с 2,9% в сентябре.
Пятилетние инфляционные ожидания при этом сохранились на отметке предшествовавшего месяца и составили 2,5%, что остается максимальным значением с августа 2022 года, когда начался расчет этого показателя, согласно представленным ЕЦБ данным.
Кроме того, ожидания роста доходов на следующий год сократились в октябре до 0,6% с 1,1% в сентябре - минимум с октября 2022 года, а роста расходов - остались на уровне 3,7%, сообщает ЕЦБ.