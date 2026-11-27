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Экономика вне биржи: что стоит за интересом к непубличным компаниям

Экономика вне биржи: что стоит за интересом к непубличным компаниям - 27.11.2026, ПРАЙМ

Экономика вне биржи: что стоит за интересом к непубличным компаниям

Интерес состоятельных инвесторов к непубличным компаниям не сводится только к желанию выйти за пределы привычных акций и облигаций. Private Equity (PE)... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T06:06+0300

2026-11-27T06:06+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Интерес состоятельных инвесторов к непубличным компаниям не сводится только к желанию выйти за пределы привычных акций и облигаций. Private Equity (PE) предлагает другую модель работы с капиталом: инвестор не просто ждет роста стоимости бизнеса, а участвует в его создании. На публичном рынке миноритарий зависит от решений менеджмента и рыночных оценок. В PE управляющий может влиять на стратегию, операционную эффективность и развитие компании. Это и создает предпосылки для дополнительной доходности.По данным UBS Global Family Office Report 2025, на прямые инвестиции пришелся 21% портфелей семейных офисов по итогам 2024 года. Доля немного сократилась на фоне высоких ставок, но PE остается важной частью долгосрочных портфелей крупного частного капитала.Вне биржи — целая экономикаФондовый рынок ограничен публичными компаниями, а большинство бизнесов не торгуется на бирже. В России, по данным СПАРК, около 35 тысяч непубличных компаний с выручкой свыше 1 миллиарда рублей. Для сравнения: эмитентов на Московской бирже — несколько сотен. Многие из этих компаний уже занимают заметные позиции в отраслях, имеют устойчивые бизнес-модели и положительный денежный поток.Их развитию часто мешают нехватка капитала, ограничения собственников или отсутствие управленческих компетенций. Для финансового инвестора это бизнесы с пространством для роста: выход в новые регионы, запуск продуктов, повышение эффективности или консолидация рынка. В отличие от венчурных инвестиций, PE работает со зрелыми компаниями с подтвержденной экономикой и историей результатов. Инвестор оценивает не вероятность спроса на продукт, а способность бизнеса наращивать прибыль и денежный поток.Премия за неликвидность и умение создавать стоимостьИсторические данные показывают, что на длинном горизонте PE может давать премию к доходности публичных акций. По оценкам KKR на основе данных Cambridge Associates, за последние 25–30 лет глобальный PE опережал публичные рынки примерно на 4–5 процентных пунктов в год. Разница зависит от периода и методологии, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Частично премия компенсирует низкую ликвидность: долю в частной компании нельзя продать в любой момент, поиск покупателя и проверка бизнеса занимают месяцы.Но неликвидность сама по себе стоимости не создает. Более важный источник премии — активное управление. Фонд получает корпоративные права и участвует в ключевых решениях, влияя на темпы роста выручки, рентабельность, эффективность капитала и качество управления.Пример: рост операционной прибыли с 1 миллиарда рублей до 1,5 миллиардов при мультипликаторе 5x EBITDA повышает стоимость бизнеса с 5 миллиардов до 7,5 миллиардов рублей — на 50% даже без улучшения рыночной оценки. Правда, если мультипликатор при продаже снизится до 4x, стоимость составит 6 миллиардов рублей. Управляющий не отменяет влияние рынка, но может создавать стоимость за счет улучшения показателей самой компании.Операционная эффективность важнее финансового рычагаРаньше значительную часть доходности PE обеспечивали дешевое долговое финансирование и рост мультипликаторов. С повышением стоимости капитала эта модель стала менее привлекательной. Дорогое финансирование ограничивает долговой рычаг, а продажу по более высокому мультипликатору нельзя считать базовой предпосылкой стратегии. На первый план выходит способность управляющего повышать фундаментальную стоимость бизнеса: расширять продуктовую линейку, усиливать коммерческую функцию, выходить в новые регионы, консолидировать фрагментированные рынки. Объединение нескольких региональных компаний с общей закупкой, логистикой и управлением повышает масштаб и рентабельность, а более крупный бизнес становится привлекательнее для стратегических покупателей. Иногда значительная часть стоимости создается небольшими изменениями: эффективностью продаж, оптимизацией оборотного капитала или пересмотром инвестпрограммы.Долгосрочный капитал как преимуществоГоризонт владения в PE обычно составляет несколько лет. Для частного инвестора это ограничение ликвидности, но для развития компаний — преимущество. Масштабные инвестпрограммы, выход на новые рынки и консолидация отрасли редко дают быстрый результат: сначала компания может увеличивать расходы на персонал, инфраструктуру или маркетинг. Долгосрочный капитал позволяет реализовывать такие стратегии без оглядки на краткосрочные результаты.Управляющий получает гибкость в выборе момента продажи. Но длительный горизонт не отменяет рисков: если продавать приходится при плохой конъюнктуре, результат может оказаться хуже ожиданий даже при успешном развитии компании. Поэтому срок инвестирования должен хватать и на программу создания стоимости, и на поиск покупателя на приемлемых условиях.Главный фактор доходности — качество управляющегоКаждая сделка PE уникальна. Найти привлекательный бизнес, договориться о разумной цене, структурировать сделку и реализовать программу развития — все это зависит от компетенций команды. Неудивительно, что результаты управляющих сильно различаются: по данным Preqin, которые приводит KKR, исторический разрыв годовой доходности между верхним и нижним квартилями составлял около 14 процентных пунктов.Эта разница отражает не только качество отбора активов, но и способность создавать стоимость в период владения, управлять рисками и успешно реализовывать инвестиции. При этом высокая доходность прошлых фондов сама по себе недостаточна для оценки профессионализма. Важно понимать ее источники: рост показателей компаний, долговое финансирование или благоприятный рынок при продаже. Окончательный результат определяют деньги, фактически полученные при реализации. Поэтому для частного инвестора выбор управляющего — не менее важное решение, чем сама аллокация в PE.Место PE в портфелеПрямые инвестиции не заменяют публичный рынок. Их преимущества сопровождаются ограничениями: длинный горизонт, низкая ликвидность и риски отдельных компаний. Но для состоятельных инвесторов с долгосрочным капиталом PE может стать дополнительным источником доходности и способом получить доступ к возможностям за пределами фондового рынка. При формировании такой части портфеля важны не только ожидаемая доходность, но и срок инвестирования, структура фонда, диверсификация и порядок возврата капитала. Главное отличие PE в том, что его результат в большей степени определяется изменениями внутри приобретенного бизнеса, а не только динамикой финансовых рынков. В конечном счете инвестор платит за компетенции управляющего — умение найти качественный актив, купить его по разумной цене, увеличить фундаментальную стоимость и реализовать инвестицию. Именно это, а не сам по себе непубличный статус компании, создает предпосылки для долгосрочной премии к публичному рынку.Автор: Валентин Корчунов, управляющий директор УК ВИМ Инвестиции

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Валентин Корчунов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/1a/875583359_0:224:752:976_100x100_80_0_0_502eb3d2f37473515aa9daf2218a2ec5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Валентин Корчунов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/1a/875583359_0:224:752:976_100x100_80_0_0_502eb3d2f37473515aa9daf2218a2ec5.jpg

мнения аналитиков, рынок, торги