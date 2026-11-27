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Прямые иностранные инвестиции в Канаду достигли максимума более чем за два года

Прямые иностранные инвестиции в Канаду достигли максимума более чем за два года - 27.11.2026, ПРАЙМ

Прямые иностранные инвестиции в Канаду достигли максимума более чем за два года

Объем прямых иностранных инвестиций в Канаду в третьем квартале достиг максимального уровня более чем за два года на фоне притока капитала в энергетический и... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:29+0300

2026-11-27T20:29+0300

2026-11-27T20:29+0300

мировая экономика

канада

великобритания

марк карни

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Объем прямых иностранных инвестиций в Канаду в третьем квартале достиг максимального уровня более чем за два года на фоне притока капитала в энергетический и горнодобывающий секторы страны, сообщает агентство Блумберг. "Объем прямых иностранных инвестиций в Канаду достиг максимального квартального уровня более чем за два года благодаря вложениям в энергетический и горнодобывающий секторы страны… Более половины прямых иностранных инвестиций пришлось на энергетику и горнодобывающую промышленность, при этом основная часть притока капитала поступила из Великобритании и США", - пишет агентство. Согласно опубликованным данным, объем инвестиций составил 23,7 миллиарда долларов в третьем квартале по сравнению с 21,4 миллиарда долларов во втором квартале. Как отмечает Блумберг, рост был обусловлен сделками по слиянию и поглощению компаний, а также реинвестированием прибыли канадских подразделений иностранными материнскими компаниями. Кроме того, агентство указывает, что опубликованные данные позволяют предварительно оценить усилия премьер-министра Канады Марка Карни по привлечению капитала в страну, однако большая часть инвестиций за отчетный квартал, вероятно, поступила еще до введения правительством основных мер стимулирования инвестиций.

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мировая экономика, канада, великобритания, марк карни