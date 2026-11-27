https://1prime.ru/20261127/jandeks-875626628.html
"Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами
"Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами - 27.11.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами
"Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами до рабочих мест сотрудников, рассказали РИА Новости в компании. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:59+0300
2026-11-27T12:59+0300
2026-11-27T12:59+0300
бизнес
яндекс
яндекс лавка
яндекс.еда
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875626628.jpg?1795773588
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами до рабочих мест сотрудников, рассказали РИА Новости в компании. "Сейчас мы тестируем доставку заказов от роботов-гуманоидов до рабочих мест сотрудников. Про наши планы мы расскажем позже", - говорится в сообщении компании. Флот роверов "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц, сообщала в октябре компания. Роботы-доставщики доставляют заказы из более чем 170 дарксторов "Яндекс Лавки". Также к рободоставке подключены партнеры "Яндекс Еды" и "Доставки".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, яндекс, яндекс лавка, яндекс.еда
Бизнес, Яндекс, Яндекс Лавка, Яндекс.Еда
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами до рабочих мест сотрудников, рассказали РИА Новости в компании.
"Сейчас мы тестируем доставку заказов от роботов-гуманоидов до рабочих мест сотрудников. Про наши планы мы расскажем позже", - говорится в сообщении компании.
Флот роверов "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц, сообщала в октябре компания. Роботы-доставщики доставляют заказы из более чем 170 дарксторов "Яндекс Лавки". Также к рободоставке подключены партнеры "Яндекс Еды" и "Доставки".