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"Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами

"Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами

"Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами до рабочих мест сотрудников, рассказали РИА Новости в компании. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:59+0300

2026-11-27T12:59+0300

2026-11-27T12:59+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" начал тестировать доставку человекоподобными роботами до рабочих мест сотрудников, рассказали РИА Новости в компании. "Сейчас мы тестируем доставку заказов от роботов-гуманоидов до рабочих мест сотрудников. Про наши планы мы расскажем позже", - говорится в сообщении компании. Флот роверов "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц, сообщала в октябре компания. Роботы-доставщики доставляют заказы из более чем 170 дарксторов "Яндекс Лавки". Также к рободоставке подключены партнеры "Яндекс Еды" и "Доставки".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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