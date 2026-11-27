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"Яндекс" развивает ИИ-решения для защиты от нового поколения кибератак

"Яндекс" развивает ИИ-решения для защиты от нового поколения кибератак - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" развивает ИИ-решения для защиты от нового поколения кибератак

"Яндекс" развивает и уже использует собственные ИИ-решения для защиты от нового поколения кибератак, рассказал РИА Новости директор по информационной... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:27+0300

2026-11-27T15:27+0300

2026-11-27T15:27+0300

технологии

москва

яндекс

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" развивает и уже использует собственные ИИ-решения для защиты от нового поколения кибератак, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности "Яндекса" Александр Каледа. "В защите от нового класса атак важно использовать все лучшие мировые практики, поэтому мы в "Яндексе" развиваем собственные ИИ решения, создаем решения на базе опенсорсных моделей и используем мировые фронтир-модели", - сообщил Каледа в кулуарах форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).​ По его словам, развитие ИИ существенно изменило скорость и масштаб кибератак, что требует пересмотра традиционных подходов к обеспечению информационной безопасности. "Если раньше от появления информации об уязвимости до первых попыток эксплуатации могли проходить недели, то сегодня это буквально минуты. Ответом на ИИ может быть только ИИ", - уточнил он. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

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