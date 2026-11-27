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Юань открыл торги в пятницу ростом
Юань открыл торги в пятницу ростом - 27.11.2026, ПРАЙМ
Юань открыл торги в пятницу ростом
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы растет до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:22+0300
2026-11-27T09:22+0300
2026-11-27T09:22+0300
рынок
торги
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы растет до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск рос на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы растет до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск рос на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.