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Юань открыл торги в пятницу ростом

Юань открыл торги в пятницу ростом - 27.11.2026, ПРАЙМ

Юань открыл торги в пятницу ростом

Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы растет до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:22+0300

2026-11-27T09:22+0300

2026-11-27T09:22+0300

рынок

торги

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы растет до 12,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск рос на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги