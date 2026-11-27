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Юань завершил неделю ростом до 12,31 рубля
Юань завершил неделю ростом до 12,31 рубля - 27.11.2026, ПРАЙМ
Юань завершил неделю ростом до 12,31 рубля
Рубль по итогам торговой сессии пятницы и за неделю снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,31 рубля, следует из данных... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T19:28+0300
2026-11-27T19:28+0300
2026-11-27T19:59+0300
рынок
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875642124.jpg?1795798774
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии пятницы и за неделю снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки и составил 12,31 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 16 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,17-12,37 рубля.
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рынок
Юань завершил неделю ростом до 12,31 рубля
Курс юаня вырос на 3 копейки и составил 12,31 рубля
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии пятницы и за неделю снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки и составил 12,31 рубля.
Юань за рабочую неделю повысился на 16 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,17-12,37 рубля.