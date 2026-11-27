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Юань завершил неделю ростом до 12,31 рубля

Юань завершил неделю ростом до 12,31 рубля - 27.11.2026, ПРАЙМ

Юань завершил неделю ростом до 12,31 рубля

Рубль по итогам торговой сессии пятницы и за неделю снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,31 рубля, следует из данных... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T19:28+0300

2026-11-27T19:28+0300

2026-11-27T19:59+0300

рынок

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии пятницы и за неделю снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки и составил 12,31 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 16 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,17-12,37 рубля.

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рынок