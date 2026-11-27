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Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году - 27.11.2026, ПРАЙМ

Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Брать отпуск выгоднее всего в месяц с наибольшим количеством рабочих дней - в следующем году таких месяцев шесть, рассказал РИА Новости руководитель юридической | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:46+0300

2026-11-27T00:46+0300

2026-11-27T00:46+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Брать отпуск выгоднее всего в месяц с наибольшим количеством рабочих дней - в следующем году таких месяцев шесть, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "От чего зависит, выгодно ли уходить в отпуск в тот или иной месяц 2027 года? Если коротко, от количества рабочих дней в месяце. Правило простое: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгоден отпуск для тех, кто получает оклад", - пояснил эксперт. Самыми выгодными месяцами для отдыха в 2027 году будут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь: в каждом из них по 22 рабочих дня. Немного уступают им июнь и октябрь, где по 21 рабочему дню. Если уйти в отпуск в эти месяцы, потери по сравнению с зарплатой будут небольшими, а в месяцы с 22 рабочими днями, например, в июле или августе, можно даже немного выиграть. Работнику на окладе зарплата начисляется полностью независимо от того, сколько в месяце рабочих и выходных дней. При этом стоимость одного рабочего дня в разные месяцы различается: это месячный оклад, разделенный на число рабочих дней в месяце. Чем меньше рабочих дней, тем дороже каждый из них. Отпускные же рассчитываются из среднего дневного заработка, который от конкретного месяца не зависит. Поэтому в "коротком" месяце отпускные могут оказаться меньше зарплаты, которую работник получил бы за те же дни, если бы работал. И наоборот: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск, заключил юрист.

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