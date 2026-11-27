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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 27.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T07:42+0300
2026-11-27T07:42+0300
2026-11-27T07:42+0300
бизнес
калуга
росавиация
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, калуга, росавиация
Бизнес, Калуга, Росавиация