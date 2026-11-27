https://1prime.ru/20261127/kaluga-875611006.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 27.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T07:42+0300

2026-11-27T07:42+0300

2026-11-27T07:42+0300

бизнес

калуга

росавиация

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, калуга, росавиация