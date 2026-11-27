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Свыше 60 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Камчатки на соцсферу

Свыше 60 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Камчатки на соцсферу - 27.11.2026, ПРАЙМ

Свыше 60 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Камчатки на соцсферу

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя – РИА Новости. Свыше 60 миллиардов рублей предусмотрено в краевом бюджете Камчатки на 2027 год на социальную сферу — зарплаты бюджетникам, | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T06:14+0300

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2026-11-27T06:14+0300

финансы

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя – РИА Новости. Свыше 60 миллиардов рублей предусмотрено в краевом бюджете Камчатки на 2027 год на социальную сферу — зарплаты бюджетникам, здравоохранение, социальную помощь и поддержку семей участников СВО, сообщает законодательное собрание Камчатского края. "Свыше 60 миллиардов рублей направлено на социальную сферу: зарплаты бюджетникам, здравоохранение, социальную помощь, поддержку семей участников СВО. Отдельно — на поддержку участников специальной военной операции и их семей: 4,5 миллиарда рублей", — сообщил региональный парламент в пресс-релизе. Бюджет на 2027–2029 годы депутаты приняли на ноябрьской сессии. Доходы на 2027-й год запланированы в объеме 140,9 миллиарда рублей, расходы — 144 миллиарда, дефицит — 3,1 миллиарда, или 5,3% от доходов без учета безвозмездных поступлений. Согласно принятому документу, в 2028 году доходы составят 133,2 миллиарда рублей при расходах 133,7 миллиарда, в 2029-м — 132,9 миллиарда и 132,7 миллиарда соответственно. Объем дорожного фонда на 2027 год — 8,2 миллиарда рублей, межбюджетные трансферты муниципалитетам — 37,6 миллиарда. Проект обсуждали с жителями в Вилючинске, Елизово и Петропавловске-Камчатском; более 15 предложений с слушаний включили в бюджет.

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финансы, камчатка, камчатский край