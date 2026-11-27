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Кандидат в президенты Франции раскритиковал Макрона из-за антироссийских санкций
Кандидат в президенты Франции раскритиковал Макрона из-за антироссийских санкций - 27.11.2026, ПРАЙМ
Кандидат в президенты Франции раскритиковал Макрона из-за антироссийских санкций
Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание нынешнего главы государства Эммануэля Макрона на то, что именно... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T13:33+0300
2026-11-27T13:33+0300
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ПАРИЖ, 27 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание нынешнего главы государства Эммануэля Макрона на то, что именно антироссийские санкции стали причиной ослабления позиций Франции на мировом сельскохозяйственном рынке.
В четверг Макрон заявил, что российские успехи в сельском хозяйстве бьют по французскому аграрному сектору. По его словам, Франция лишилась некоторых рынков сбыта, а ее бывшие клиенты, в том числе Россия, стали теперь конкурентами.
"Макрон изображает удивление и преподносит все то, что произошло с Францией, как неизбежность, вызванную внешними факторами, в то время как он вместе с поддерживаемым им ЕС несут полную ответственность за происходящее! Кто глупо ввел идиотские антироссийские санкции в 2014, а затем и в 2022 году?!", - написал Филиппо в соцсети X.
Минсельхоз России ранее в ноябре заявил, что по итогам 2026 года ожидает рекордный урожай плодов и ягод в стране - 2,3 миллиона тонн. При этом глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявляла, что Россия уже собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, а объем российского экспорта зерна в текущем сезоне, как ожидается, превысит 40 миллионов тон.
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мировая экономика, франция, эммануэль макрон, оксана лут, минсельхоз, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Оксана Лут, Минсельхоз, ЕС
ПАРИЖ, 27 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание нынешнего главы государства Эммануэля Макрона на то, что именно антироссийские санкции стали причиной ослабления позиций Франции на мировом сельскохозяйственном рынке.
В четверг Макрон заявил, что российские успехи в сельском хозяйстве бьют по французскому аграрному сектору. По его словам, Франция лишилась некоторых рынков сбыта, а ее бывшие клиенты, в том числе Россия, стали теперь конкурентами.
"Макрон изображает удивление и преподносит все то, что произошло с Францией, как неизбежность, вызванную внешними факторами, в то время как он вместе с поддерживаемым им ЕС несут полную ответственность за происходящее! Кто глупо ввел идиотские антироссийские санкции в 2014, а затем и в 2022 году?!", - написал Филиппо в соцсети X.
Минсельхоз России ранее в ноябре заявил, что по итогам 2026 года ожидает рекордный урожай плодов и ягод в стране - 2,3 миллиона тонн. При этом глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявляла, что Россия уже собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, а объем российского экспорта зерна в текущем сезоне, как ожидается, превысит 40 миллионов тон.