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Роспотребнадзор готов помочь в иске за деньги за билеты на концерты Канье Уэста

Роспотребнадзор готов помочь в иске за деньги за билеты на концерты Канье Уэста - 27.11.2026, ПРАЙМ

Роспотребнадзор готов помочь в иске за деньги за билеты на концерты Канье Уэста

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о готовности помочь в составлении и подаче группового иска в суд всем потребителям, которым не возвращают или... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:42+0300

2026-11-27T20:42+0300

2026-11-27T20:42+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о готовности помочь в составлении и подаче группового иска в суд всем потребителям, которым не возвращают или возвращают не в полном объеме деньги за билеты на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста. Как отметили в ведомстве, в московское управление поступают многочисленные жалобы граждан на неисполнение агентством Say Agency обязательств по возврату средств за отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге. "Всем пострадавшим от действий организатора управление готово оказать помощь в составлении и подаче группового (коллективного) иска в суд в соответствии со ст. 46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и п. 7 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", - говорится в Telegram-канале управления. Для этого необходимо обратиться в московское управление Роспотребнадзора с письменным заявлением для подачи искового заявления о защите прав и законных интересов группы лиц - потребителей, уточнили в Роспотребнадзоре. В середине августа концертное агентство Say Agency сообщало РИА Новости, что Уэст даст два концерта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона. Возможное проведение концертов американского рэпера в России вызвало широкий резонанс. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что музыкант на протяжении нескольких лет систематически продвигал нацистскую символику, выпускал композиции, посвященные Гитлеру. Она также сравнила возможное шоу американского рэпера с сеансом черной магии из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова. Агентство Say Agency 30 сентября сообщило, что концерты Уэста в Петербурге не состоятся. В Москве к организатору было подано более 50 исков о защите прав потребителей, часть из них оставлены без движения, часть возвращена заявителям из-за нарушений при подаче. Два иска были удовлетворены на общую сумму 268,7 тысячи рублей.

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бизнес, общество , россия, санкт-петербург, москва, канье уэст, мария захарова, роспотребнадзор, газпром, мид