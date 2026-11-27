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Мелкие списания с карты могут быть проверкой мошенников, заявил юрист
Мелкие списания с карты могут быть проверкой мошенников, заявил юрист - 27.11.2026, ПРАЙМ
Мелкие списания с карты могут быть проверкой мошенников, заявил юрист
Небольшие списания с карты могут быть попыткой мошенников выяснить, действует ли она, рассказал юрист Владимир Гартман. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T10:03+0300
2026-11-27T10:03+0300
2026-11-27T10:03+0300
мошенничество
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россия
банковская карта
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Небольшие списания с карты могут быть попыткой мошенников выяснить, действует ли она, рассказал юрист Владимир Гартман. По его словам, когда карту привязывают к новому сервису, на ней действительно могут заморозить рубль-два, чтобы проверить, что карта рабочая. "Неизвестные списания на несколько рублей после интернет-покупки могут оказаться не безобидной проверкой карты, а попыткой мошенников выяснить, действует ли она... Если после такой операции последуют новые платежи, потери могут оказаться значительно больше", - пишет Life.ru со ссылкой на Гартман. Он рекомендовал сразу звонить в банк, если списание вызывает вопросы. В таком случае важнее всего не потерять много времени, подчеркнул юрист. По закону о национальной платежной системе сообщить банку нужно не позднее следующего дня после того, как пришло уведомление об операции, пояснил Гартман.
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финансы, банки, общество , мошенники, россия, банковская карта
Мошенничество, Финансы, Банки, Общество , МОШЕННИКИ, РОССИЯ, банковская карта
Мелкие списания с карты могут быть проверкой мошенников, заявил юрист
Гартман: небольшие списания могут быть попыткой мошенников выяснить, действует ли карта
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Небольшие списания с карты могут быть попыткой мошенников выяснить, действует ли она, рассказал юрист Владимир Гартман.
По его словам, когда карту привязывают к новому сервису, на ней действительно могут заморозить рубль-два, чтобы проверить, что карта рабочая.
"Неизвестные списания на несколько рублей после интернет-покупки могут оказаться не безобидной проверкой карты, а попыткой мошенников выяснить, действует ли она... Если после такой операции последуют новые платежи, потери могут оказаться значительно больше", - пишет Life.ru со ссылкой на Гартман.
Он рекомендовал сразу звонить в банк, если списание вызывает вопросы. В таком случае важнее всего не потерять много времени, подчеркнул юрист. По закону о национальной платежной системе сообщить банку нужно не позднее следующего дня после того, как пришло уведомление об операции, пояснил Гартман.