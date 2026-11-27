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Мелкие списания с карты могут быть проверкой мошенников, заявил юрист

Мелкие списания с карты могут быть проверкой мошенников, заявил юрист - 27.11.2026, ПРАЙМ

Мелкие списания с карты могут быть проверкой мошенников, заявил юрист

Небольшие списания с карты могут быть попыткой мошенников выяснить, действует ли она, рассказал юрист Владимир Гартман. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:03+0300

2026-11-27T10:03+0300

2026-11-27T10:03+0300

мошенничество

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банковская карта

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Небольшие списания с карты могут быть попыткой мошенников выяснить, действует ли она, рассказал юрист Владимир Гартман. По его словам, когда карту привязывают к новому сервису, на ней действительно могут заморозить рубль-два, чтобы проверить, что карта рабочая. "Неизвестные списания на несколько рублей после интернет-покупки могут оказаться не безобидной проверкой карты, а попыткой мошенников выяснить, действует ли она... Если после такой операции последуют новые платежи, потери могут оказаться значительно больше", - пишет Life.ru со ссылкой на Гартман. Он рекомендовал сразу звонить в банк, если списание вызывает вопросы. В таком случае важнее всего не потерять много времени, подчеркнул юрист. По закону о национальной платежной системе сообщить банку нужно не позднее следующего дня после того, как пришло уведомление об операции, пояснил Гартман.

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финансы, банки, общество , мошенники, россия, банковская карта