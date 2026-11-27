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В Казахстане задержали трех экс-руководителей "дочки" "Казакстан темир жолы"

В Казахстане задержали трех экс-руководителей "дочки" "Казакстан темир жолы" - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Казахстане задержали трех экс-руководителей "дочки" "Казакстан темир жолы"

Трое бывших руководителей национального железнодорожного перевозчика "КТЖ-Грузовые перевозки", дочерней компании "Казакстан темир жолы", задержаны по подозрению | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T19:04+0300

2026-11-27T19:04+0300

2026-11-27T19:04+0300

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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Трое бывших руководителей национального железнодорожного перевозчика "КТЖ-Грузовые перевозки", дочерней компании "Казакстан темир жолы", задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщила РИА Новости пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. "Задержаны бывшие генеральный директор ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Петров В.В., его заместитель Кабылов К.М. и исполнительный директор - директор департамента обеспечения закупок данного товарищества Сембай А.К. Они подозреваются в совершении коррупционного преступления", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации КНБ, подозреваемые были задержаны 9-10 ноября, 11 и 12 ноября с разрешения суда заключены под стражу сроком на два месяца. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Комитет национальной безопасности Казахстана 12 ноября сообщил о задержании председателя правления фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и руководителя национальной железнодорожной компании "Казакстан темир жолы" (КТЖ) Елжаса Отыншиева по подозрению в совершении коррупционного преступления. Фонд "Самрук-Казына" управляет государственными активами и долями в крупнейших компаниях Казахстана. В его структуру входят предприятия нефтегазовой, транспортной, энергетической и телекоммуникационной отраслей, в том числе "Казмунайгаз", "Казакстан темир жолы", "Казатомпром" и "Казахтелеком".

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бизнес, россия, казахстан, самрук-казына, казмунайгаз, казатомпром