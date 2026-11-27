https://1prime.ru/20261127/kirienko-875641539.html

Кириенко оценил готовность человека передать ИИ принятие всех решений

Кириенко оценил готовность человека передать ИИ принятие всех решений - 27.11.2026, ПРАЙМ

Кириенко оценил готовность человека передать ИИ принятие всех решений

Человек в настоящее время не готов передать искусственному интеллекту принятие всех решений, считает гендиректор VK Владимир Кириенко. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:58+0300

2026-11-27T18:58+0300

2026-11-27T18:58+0300

технологии

москва

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Человек в настоящее время не готов передать искусственному интеллекту принятие всех решений, считает гендиректор VK Владимир Кириенко. "Я далек от мысли, что человек готов передать агенту все возможные способы принятия решений… Полностью делегирования ИИ-агентам не будет, по крайней мере, в ближайшие пять лет точно", - сказал Кириенко, выступая на сессии конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). ​ Однако по словам главы VK, люди готовы передать ИИ-агентам рутинные решения, которые требуют много времени и не приносят удовольствия. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, москва