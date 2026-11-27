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Tetra Pak China обязали выплатить 73 миллионов долларов за монополизацию рынка

Tetra Pak China обязали выплатить 73 миллионов долларов за монополизацию рынка - 27.11.2026, ПРАЙМ

Tetra Pak China обязали выплатить 73 миллионов долларов за монополизацию рынка

Верховный народный суд Китая потребовал Tetra Pak China выплатить 492 миллиона юаней (более 73 миллионов долларов США) в качестве компенсации по делу о... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:04+0300

2026-11-27T12:04+0300

2026-11-27T12:04+0300

мировая экономика

сша

китай

tetra pak

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Верховный народный суд Китая потребовал Tetra Pak China выплатить 492 миллиона юаней (более 73 миллионов долларов США) в качестве компенсации по делу о незаконной монополизации рынка, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Tetra Pak China - китайские подразделения крупной транснациональной шведско-швейцарской компании Tetra Pak. "Верховный народный суд Китая... вынес публичный приговор по двум делам: по иску Greatview Beijing Trading и Shan Dong Xinjufeng Technology Packaging в отношении Tetra Pak China о злоупотреблении доминирующим положением... Общая сумма взыскания по двум делам составила 492 миллиона юаней (более 73 миллионов долларов США - ред.)", - говорится в сообщении. Сумма компенсации в отношении Greatview Beijing Trading составляет 466 миллиона юаней (около 70 миллионов долларов США), а для Shan Dong Xinjufeng Technology Packaging - 26,47 миллиона юаней (около 3,9 миллиона долларов США). Китайские производители Greatview Beijing Trading и Shan Dong Xinjufeng Technology Packaging в 2018 и 2019 годах соответственно подали иски в суд в отношении Tetra Pak China с требованием возместить убытки, которые были понесены компаниями вследствие монополистических действий Tetra Pak China.

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мировая экономика, сша, китай, tetra pak