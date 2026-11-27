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Панамский контейнеровоз затонул у берегов Кубы

Панамский контейнеровоз затонул у берегов Кубы - 27.11.2026, ПРАЙМ

Панамский контейнеровоз затонул у берегов Кубы

Тринадцать человек спасены, однако один из них скончался в результате крушения панамского контейнеровоза HALIMA у берегов кубинской провинции Артемиса. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:32+0300

2026-11-27T09:32+0300

2026-11-27T09:32+0300

куба

контейнеровозы

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МЕХИКО, 27 ноя - ПРАЙМ. Тринадцать человек спасены, однако один из них скончался в результате крушения панамского контейнеровоза HALIMA у берегов кубинской провинции Артемиса. Как сообщила администрация морского транспорта Кубы, еще трое пропали без вести. "На момент подготовки данного сообщения спасены 13 членов экипажа, один из них погиб, продолжаются поиски еще троих", - говорится в сообщении регулятора. Судно HALIMA под панамским флагом, эксплуатируемое компанией Sidra Line, затонуло утром 26 ноября примерно в трех морских милях к северу от бухты Кабаньяс в провинции Артемиса. На борту находились 16 членов экипажа - граждан Египта и Индонезии, а также 208 контейнеров. Для расследования причин происшествия создана межведомственная правительственная комиссия, которая координирует поисково-спасательную операцию совместно с судовладельцами.

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куба, контейнеровозы