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Императорские конюшни в Петергофе купила компания "Оз8" за 584 млн руб

Императорские конюшни в Петергофе купила компания "Оз8" за 584 млн руб - 27.11.2026, ПРАЙМ

Императорские конюшни в Петергофе купила компания "Оз8" за 584 млн руб

Императорские конюшни в Петергофе (Санкт-Петербург) приобрела на торгах компания "Оз8", занимающаяся производством парфюмерных и косметических средств, она... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:19+0300

2026-11-27T17:19+0300

2026-11-27T17:19+0300

бизнес

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санкт-петербург

дом.рф

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Императорские конюшни в Петергофе (Санкт-Петербург) приобрела на торгах компания "Оз8", занимающаяся производством парфюмерных и косметических средств, она предложила за актив 584,05 миллиона рублей, сообщила компания "Дом.РФ". "За здания общей площадью 11,9 тысячи квадратных метров и право аренды участка площадью 3,2 гектара местная компания "Оз8" предложила 584,05 миллиона рублей. Помимо победителя, в конкурсе приняли участие еще два претендента. В ходе торгов начальная цена лота была превышена почти в три раза", - говорится в сообщении. Комплекс конюшен построен по проекту архитектора Николая Бенуа в 1848-1855 годах, он имеет статус объекта культурного наследия. "Дом.РФ" выставлял актив на торги по начальной цене 204,9 миллиона рублей. Победитель должен отреставрировать объект в течение семи лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, недвижимость, санкт-петербург, дом.рф