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Лидеры ЕС на саммите не достигли решения по бюджету ЕС, заявил Кошта
Лидеры ЕС на саммите не достигли решения по бюджету ЕС, заявил Кошта - 27.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры ЕС на саммите не достигли решения по бюджету ЕС, заявил Кошта
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не достигли решения по бюджету ЕС, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T03:17+0300
2026-11-27T03:17+0300
2026-11-27T03:17+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не достигли решения по бюджету ЕС, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"Главным вопросом нашей повестки дня стало обсуждение долгосрочного бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы. … Мы рассчитывали на интересную дискуссию, и она действительно состоялась как на пленарном заседании, так и в различных рабочих группах. Однако достичь соглашения нам не удалось", - заявил Кошта на пресс-конференции.
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