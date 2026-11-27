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Кошта подтвердил требования ряда стран дополнительно сократить проект бюджета ЕС

Кошта подтвердил требования ряда стран дополнительно сократить проект бюджета ЕС - 27.11.2026, ПРАЙМ

Кошта подтвердил требования ряда стран дополнительно сократить проект бюджета ЕС

Председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе подтвердил требования ряда государств дополнительно сократить проект... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T03:35+0300

2026-11-27T03:35+0300

2026-11-27T03:35+0300

финансы

брюссель

ес

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе подтвердил требования ряда государств дополнительно сократить проект многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, он отвечал на вопрос журналиста о предложениях увеличить общий объем сокращений до 250 миллиардов евро. "Некоторые государства действительно потребовали дальнейшего сокращения общего объема бюджета. Большинство государств при этом выступили против дальнейшего сокращения общего объема бюджета, и нам необходимо продолжать работу, чтобы сблизить позиции всех стран", - заявил Кошта. При этом председатель Евросовета напомнил, что для утверждения нового многолетнего бюджета необходимо единогласие всех государств ЕС. "Как вы знаете, для утверждения нового бюджета нам необходимо единогласие. Это означает, что все государства-члены должны договориться друг с другом", - подчеркнул он. Отвечая на другой вопрос журналистов о том, что позиции государств по итогам саммита могли еще больше разойтись, а не сблизиться, Кошта заявил, что переговоры "являются необходимым этапом бюджетного процесса, а стремление национальных лидеров защищать интересы своих стран вполне естественно". Он также подчеркнул необходимость достичь окончательного соглашения по новому бюджету до конца 2026 года, чтобы обеспечить начало финансирования с 1 января 2028 года. Ранее в ЕС обсуждалось сокращение первоначального предложения Еврокомиссии по бюджету на 204 миллиарда евро. Таким образом, озвученные на итоговой пресс-конференции требования предполагают дополнительное сокращение проекта на 46 миллиардов евро. Переговоры о бюджете проходят на фоне подготовки к европейскому электоральному циклу, что усиливает значение сроков достижения соглашения. По итогам состоявшегося саммита договориться о параметрах нового бюджета лидерам ЕС не удалось, дискуссии продолжат на декабрьском саммите.

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финансы, брюссель, ес, евросовет