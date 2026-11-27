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Крипта в минусе, а рубль стоит крепко

Крипта в минусе, а рубль стоит крепко - 27.11.2026, ПРАЙМ

Крипта в минусе, а рубль стоит крепко

Капитализация криптовалютного рынка за сутки составила 2,164 триллиона долларов, теряя к среде почти 5 миллиардов. Доля биткоина на нем составляет 57,0%, доля... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:12+0300

2026-11-27T10:12+0300

2026-11-27T10:12+0300

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Капитализация криптовалютного рынка за сутки составила 2,164 триллиона долларов, теряя к среде почти 5 миллиардов. Доля биткоина на нем составляет 57,0%, доля эфириума немногим превышает 9,72%. Вчера по итогам торгов биткоин и эфир закрылись разнонаправленно. Пара BTC/USDt повысилась на 0,20%, до 60 577 долларов, ETH/USDt снизилась на 0,17%, до 1689 долларов. Биржевые торги прошли спокойно на фоне праздника Дня благодарения в США.Биткоин провел день в ценовом диапазоне 59 915–61 622 долларов. На него по-прежнему давит макроэкономический фактор и низкая ликвидность на рынке. Ускорение PCE до 3,3% и пересмотр ВВП США до 4,3% делают декабрьское повышение ставки ФРС США неизбежностью, заметно усиливая позиции доллара и вымывая капитал из рисковых активов.В спотовых биткоин-ETF продолжается отток. За 23–25 ноября инвесторы вывели 1,254 миллиарда долларов, лишив рынок топлива и превращая каждый новый отскок в возможность для продаж, несмотря на включение законопроекта о стратегическом резерве в повестку Конгресса.Палата представителей США включила в календарь законопроект о стратегическом резерве биткоина с запретом на продажу активов минимум на 20 лет, создавая долгосрочный правовой каркас для госхранения BTC.Сегодня утром биткоин торгуется на уровне 61 600 долларов. После незначительного отката до 59 200 долларов, сегодня у покупателей есть основание на ускорение к 64 000–64 500 долларов.Согласно техническому анализу, у биткоина складывается убедительная модель для ралли к 67 000 долларов. По крайней мере, если цена вернется к 64 300 долларов, это станет "бычьим" сигналом для инвесторов, которые сейчас вне рынка. Сегодня доллар и доходности по американским облигациям дирижируют оркестром. В этих условиях биткоину придется доказывать свою силу вопреки гравитации, даже имея за спиной такой мощный фундамент, как законодательное закрепление госрезерва.Рубль остается относительно устойчивым, несмотря на давление со стороны нефтяных котировок и увеличение покупок валюты Минфином по бюджетному правилу. В то же время поступление экспортной выручки от продажи сырья по более высоким ценам продолжает оказывать поддержку российской валюте. Дополнительным сдерживающим фактором для спроса на иностранную валюту остается жесткая денежно-кредитная политика Банка России.Сегодня на валютном рынке ожидаем сохранения колебаний доллара в диапазоне 80-84 рубля, евро — 88-93 рубля, юаня — 12-12,6 рубля. Восстановление цены нефти выше 90 долларов за баррель Brent обеспечивает дополнительно сильную позицию рублю.В ближайшей перспективе динамика рубля будет определяться балансом этих факторов, а также развитием геополитической ситуации. Пока предпосылок для резкого изменения курсов не наблюдается.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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2026

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Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, криптоактивы, рынок криптовалюты, россия, рубль, валюта, торги, курсы валют