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Курс юаня на Мосбирже стабилизируется около 12,3 рубля

Курс юаня на Мосбирже стабилизируется около 12,3 рубля - 27.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже стабилизируется около 12,3 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу стабилизируется около отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:48+0300

2026-11-27T17:48+0300

2026-11-27T17:48+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу стабилизируется около отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.26 мск повышался на 1 копейку (+0,1%) - до 12,29 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,27-12,36 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,13 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,82 рубля. Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу пытается оставаться в плюсе. В итоге курс китайской валюты, пытается закрепиться в верхней границе диапазона 12-12,5 рубля. "На валютном рынке затишье, российский рубль не реагирует на более высокие текущие цены на нефть, валютные курсы "застряли" в границах диапазонов: 12-12,5 рубля за юань, 80-83,5 рубля за доллар и 89-92,5 рубля за евро", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,64% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,91% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.28 мск снижалась на 0,4% - до 91,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,3% - до 103,9 пункта. Пик налоговых платежей ноября придется на самое начало следующей недели, напоминает Владимир Зернов из Bitbanker. "Таким образом, уже во вторник рынок "очистится" от влияния налоговых платежей и начнет смотреть вперед. Скорее всего, в игру вступят несколько отрицательных факторов, способных негативно повлиять на курс российской валюты. Это - сезонный спрос населения на валюту, и подготовка к тому, что в 2027 году будет снижена цена отсечения по бюджетному правилу", - добавляет он. Динамика рубля в декабре будет зависеть от нефтяной конъюнктуры, объемов экспортной выручки, операций Минфина по бюджетному правилу и денежно-кредитной политики Банка России, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Поддержку национальной валюте РФ продолжат оказывать высокая ключевая ставка, повышающая привлекательность рублевых инструментов, а также - положительное сальдо торгового баланса", - добавляет она.

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рынок, торги, минфин, банк россии