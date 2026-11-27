https://1prime.ru/20261127/kurs-875644852.html
"Спрос на валюту сдержанный": юань закрепился выше 12,3 рубля
"Спрос на валюту сдержанный": юань закрепился выше 12,3 рубля - 27.11.2026, ПРАЙМ
"Спрос на валюту сдержанный": юань закрепился выше 12,3 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно повысился, закрепившись выше отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T20:53+0300
2026-11-27T20:53+0300
2026-11-27T21:15+0300
рынок
сша
"бкс мир инвестиций"
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875644852.jpg?1795803305
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно повысился, закрепившись выше отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки и составил 12,31 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,27-12,36 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,35 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 16 копеек на Московской бирже, диапазон колебаний его курса за неделю составил 12,17-12,37 рубля. Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу преимущественно повышался. В итоге курс китайской валюты закрепился в верхней половине диапазона 12-12,5 рубля – выше уровня 12,3 рубля. "Спрос на валюту со стороны импорта сдержанный. Однако на рубль могут давить ожидания снижения курса в декабре на фоне ноябрьского спада цен на нефть и сезонного повышения корпоративных и потребительских расходов, а также бюджетных выплат", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.31 мск падала на 1,7% до 90,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% до 104 пунктов. Сохранение спроса на рублевые инструменты со стороны корпоративных и частных инвесторов будет способствовать устойчивости национальной валюты РФ, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Однако, если снижение нефтяных котировок окажется более существенным и продолжительным, американская валюта может подняться до 88 рублей к Новому году", - добавляет она. На декабрьский курс рубля могут повлиять объемы операций Минфина с валютой в рамках бюджетного правила – параметры будут объявлены в первых числах декабря, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "На следующей неделе доллар может подняться к 83 рублям, юань – приблизиться к уровню 12,5 рубля", - оценивает он.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, "бкс мир инвестиций", минфин
Рынок, США, "БКС Мир инвестиций", Минфин
"Спрос на валюту сдержанный": юань закрепился выше 12,3 рубля
Смирнов: на следующей неделе доллар может подняться к 83 рублям, юань — к 12,5 рубля
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно повысился, закрепившись выше отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки и составил 12,31 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,27-12,36 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,35 рубля.
Юань за рабочую неделю повысился на 16 копеек на Московской бирже, диапазон колебаний его курса за неделю составил 12,17-12,37 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу преимущественно повышался. В итоге курс китайской валюты закрепился в верхней половине диапазона 12-12,5 рубля – выше уровня 12,3 рубля.
"Спрос на валюту со стороны импорта сдержанный. Однако на рубль могут давить ожидания снижения курса в декабре на фоне ноябрьского спада цен на нефть и сезонного повышения корпоративных и потребительских расходов, а также бюджетных выплат", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.31 мск падала на 1,7% до 90,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% до 104 пунктов.
Сохранение спроса на рублевые инструменты со стороны корпоративных и частных инвесторов будет способствовать устойчивости национальной валюты РФ, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
"Однако, если снижение нефтяных котировок окажется более существенным и продолжительным, американская валюта может подняться до 88 рублей к Новому году", - добавляет она.
На декабрьский курс рубля могут повлиять объемы операций Минфина с валютой в рамках бюджетного правила – параметры будут объявлены в первых числах декабря, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"На следующей неделе доллар может подняться к 83 рублям, юань – приблизиться к уровню 12,5 рубля", - оценивает он.