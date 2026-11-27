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"Спрос на валюту сдержанный": юань закрепился выше 12,3 рубля

"Спрос на валюту сдержанный": юань закрепился выше 12,3 рубля - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Спрос на валюту сдержанный": юань закрепился выше 12,3 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно повысился, закрепившись выше отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:53+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу умеренно повысился, закрепившись выше отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки и составил 12,31 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,27-12,36 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,35 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 16 копеек на Московской бирже, диапазон колебаний его курса за неделю составил 12,17-12,37 рубля. Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу преимущественно повышался. В итоге курс китайской валюты закрепился в верхней половине диапазона 12-12,5 рубля – выше уровня 12,3 рубля. "Спрос на валюту со стороны импорта сдержанный. Однако на рубль могут давить ожидания снижения курса в декабре на фоне ноябрьского спада цен на нефть и сезонного повышения корпоративных и потребительских расходов, а также бюджетных выплат", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.31 мск падала на 1,7% до 90,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% до 104 пунктов. Сохранение спроса на рублевые инструменты со стороны корпоративных и частных инвесторов будет способствовать устойчивости национальной валюты РФ, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Однако, если снижение нефтяных котировок окажется более существенным и продолжительным, американская валюта может подняться до 88 рублей к Новому году", - добавляет она. На декабрьский курс рубля могут повлиять объемы операций Минфина с валютой в рамках бюджетного правила – параметры будут объявлены в первых числах декабря, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "На следующей неделе доллар может подняться к 83 рублям, юань – приблизиться к уровню 12,5 рубля", - оценивает он.

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рынок, сша, "бкс мир инвестиций", минфин