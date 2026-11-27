https://1prime.ru/20261127/kuzbassrazrezugol-875623109.html

В Кузбассе проведут испытания нового газодизельного самосвала "Белаз"

В Кузбассе проведут испытания нового газодизельного самосвала "Белаз" - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе проведут испытания нового газодизельного самосвала "Белаз"

"Кузбассразрезуголь" проведет опытно-промышленные испытания нового газодизельного самосвала "Белаз" , сообщили РИА Новости в угольной компании. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:19+0300

2026-11-27T12:19+0300

2026-11-27T12:21+0300

промышленность

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КЕМЕРОВО, 27 ноя – ПРАЙМ. "Кузбассразрезуголь" проведет опытно-промышленные испытания нового газодизельного самосвала "Белаз" , сообщили РИА Новости в угольной компании. "Опытно-промышленные испытания новой модели 130-тонного карьерного самосвала Белаз-7513W с газодизельным двигателем заводского исполнения пройдут в Кузбассе на производственной площадке УК "Кузбассразрезуголь", – говорится в сообщении. Уточняется, что техника уже завершила заводские испытания на Белорусском автомобильном заводе и отгружена в адрес кузбасских угольщиков. "Новый самосвал оснащен двигателем мощностью 1194 кВт (1600 лошадиных сил) и работает по технологии Dual-Fuel, которая позволяет использовать одновременно дизельное топливо и сжиженный природный газ (СПГ). В зависимости от нагрузки и условий эксплуатации техники объем замещения более экологичным видом топлива должен составлять не менее 40%", – отметили в компании. Подчеркивается, что использование СПГ способствует снижению вредных выбросов и положительно влияет на экологические показатели эксплуатации техники в забое. Белаз-7513W оборудован криогенным баком для СПГ объемом 1,4 тысячи литров и баком для дизельного топлива объемом 1,9 тысяч литров, что обеспечит необходимый запас топлива до 12 часов работы без дозаправки. "В этом году сотрудничеству компаний "Кузбассразрезуголь" и "Белаз" исполнилось 60 лет. Все эти годы наши угольные предприятия являются полигоном для промышленных испытаний новинок белорусского машиностроения. Мы поэтапно развиваем применение альтернативных видов топлива, чтобы снизить воздействие на окружающую среду и оптимизировать себестоимость угледобычи, сохранив ее высокую производительность и эффективность", – приводятся в сообщении слова директора по производству УК "Кузбассразрезуголь" Романа Смирнова. В компании уточнили, что опытно-промышленные испытания самосвала Белаз-7513W начнутся в декабре и пройдут в течение двух лет. За это время угольщики совместно с машиностроителями оценят работу новой техники при разных нагрузках и погодных условиях и адаптируют ее под особенности реального горного производства.

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промышленность, кузбасс, кузбассразрезуголь, белаз