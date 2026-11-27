https://1prime.ru/20261127/kvartiry-875615724.html

Риелторы назвали самые странные требования к арендаторам квартир

Риелторы назвали самые странные требования к арендаторам квартир - 27.11.2026, ПРАЙМ

Риелторы назвали самые странные требования к арендаторам квартир

Отказ сдавать жилье человеку с определенным именем или желание найти арендатора из определенного региона и конкретного возраста относится к самым абсурдным... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:49+0300

2026-11-27T09:49+0300

2026-11-27T09:49+0300

недвижимость

бизнес

общество

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875615724.jpg?1795762166

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Отказ сдавать жилье человеку с определенным именем или желание найти арендатора из определенного региона и конкретного возраста относится к самым абсурдным требованиям российских собственников жилья к потенциальным арендаторам, хотя в последние годы их требования в целом стали достаточно адекватны из-за большого объема предложения на рынке, рассказали РИА Недвижимость риелторы. Ужесточение или смягчение требований к квартирантам зависят от спроса, а также активности рынка в целом: чем меньше спрос и длительнее простой квартиры, тем короче список условий для нанимателей, прокомментировала замдиректора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксана Полякова. По наблюдениям риелтора Александра Харыбина, в последние годы собственники предъявляют к арендаторам достаточно адекватные требования, что связано с большим количеством сдающихся квартир - людям есть из чего выбирать. Тем не менее странные требования до сих пор встречаются, рассказала руководитель направления аренды "Миэль Практики" Мария Жукова. Например, в 2026 году одна собственница была готова рассматривать мужчину, только если его не зовут Евгений. "Есть и более распространенные, хотя тоже довольно строгие условия: только официально женатая пара, обязательное высшее образование с предъявлением диплома, подтверждение дохода справкой о зарплате. Мы сталкивались и с ситуациями, когда арендаторы предоставляли справки о доходах через "Госуслуги", - перечислила Жукова. В практике же Харыбина была ситуация, когда хозяйка квартиры требовала у потенциальных арендаторов продемонстрировать ей альбом с семейными фотографиями для подтверждения их семейного статуса. Кроме того, собственник может заявить требование приезжать в квартиру, чтобы переночевать в ней несколько раз в течение полугода. Также Жукова привела в пример случай, когда владелец квартиры хотел сдать ее исключительно одинокому мужчине из Сибири, не старше 35 и не моложе 30 лет, другой же собственник просил сначала привести потенциальных жильцов к фонтану, чтобы посмотреть на них со стороны, и только после этого решать, стоит ли показывать квартиру. Проект "Несдатор" среди наиболее абсурдных причин отказов собственника жилья арендатору отмечает его чрезмерную улыбчивость или, например, неподходящий вуз - хозяин отказался сдавать квартиру, так как в этом же вузе училась его бывшая жена. Еще одна собственница поинтересовалась, что потенциальные жильцы обычно готовят, и после ответа о привычных домашних блюдах не согласилась сдавать квартиру, так как, по ее мнению, человек, который не готовит супы, несостоятелен в быту.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, общество , россия